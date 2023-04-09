В Петербурге у ведущего специалиста выманили 8,6 миллиона рублей. К пенсионерке зашли через «Госуслуги»

Мошенники продолжают обирать жителей Петербурга на сказках о подозрительных операциях с банковскими счетами. Пытаясь спасти накопления, их жертвы теряют миллионы.



Очередное дело о мошенничестве в особо крупном размере накануне возбуждено полицейским следствием Адмиралтейского района, стало известно «Фонтанке» 9 апреля. В его основе обращение 71-летнего петербуржца, назвавшегося ведущим специалистом провайдера, известного не только своими охватами, но и частыми звонками клиентам.

Мужчина лишился 8,6 миллиона рублей после телефонной атаки «сотрудников Центробанка». Ему названивали в течение рабочей недели и убеждали, что сбережения в опасности, но их готовы спасти. Доверившись голосу в трубке, петербуржец перевел деньги на незнакомый счет.