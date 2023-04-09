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    В Петербурге у ведущего специалиста выманили 8,6 миллиона рублей. К пенсионерке зашли через «Госуслуги»

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    Мошенники продолжают обирать жителей Петербурга на сказках о подозрительных операциях с банковскими счетами. Пытаясь спасти накопления, их жертвы теряют миллионы.

    Очередное дело о мошенничестве в особо крупном размере накануне возбуждено полицейским следствием Адмиралтейского района, стало известно «Фонтанке» 9 апреля. В его основе обращение 71-летнего петербуржца, назвавшегося ведущим специалистом провайдера, известного не только своими охватами, но и частыми звонками клиентам.

    Мужчина лишился 8,6 миллиона рублей после телефонной атаки «сотрудников Центробанка». Ему названивали в течение рабочей недели и убеждали, что сбережения в опасности, но их готовы спасти. Доверившись голосу в трубке, петербуржец перевел деньги на незнакомый счет.

    Ровесница ведущего специалиста из Красносельского района города в пятницу попалась на ту же уловку и подарила «сотруднику банка» почти полтора миллиона рублей. Ее обращение также дало старт уголовному делу.

    Для 89-летней жительницы Приморского района легенду скорректировали. Полицейским она рассказала, что 7 апреля доверилась мужчине, который отрекомендовался специалистом по работе с данными «Госуслуг». Он поделился знаниями о ее кредите и проинструктировал, как не попасть в кабалу. В результате пожилая женщина потеряла почти полтора миллиона рублей.

    Вместе с деньгами после разговоров с аферистами петербуржцы рискуют потерять и жилье. В попытках предостеречь от телефонных мошенников полицейские уже добрались до МКС.

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