В Петербурге у ведущего специалиста выманили 8,6 миллиона рублей. К пенсионерке зашли через «Госуслуги»

Мошенники продолжают обирать жителей Петербурга на сказках о подозрительных операциях с банковскими счетами. Пытаясь спасти накопления, их жертвы теряют миллионы.
Очередное дело о мошенничестве в особо крупном размере накануне возбуждено полицейским следствием Адмиралтейского района, стало известно «Фонтанке» 9 апреля. В его основе обращение
Мужчина лишился 8,6 миллиона рублей после телефонной атаки «сотрудников Центробанка». Ему названивали в течение рабочей недели и убеждали, что сбережения в опасности, но их готовы спасти. Доверившись голосу в трубке, петербуржец перевел деньги на незнакомый счет.
Ровесница ведущего специалиста из Красносельского района города в пятницу попалась на ту же уловку и подарила «сотруднику банка» почти полтора миллиона рублей. Ее обращение также дало старт уголовному делу.
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Вместе с деньгами после разговоров с аферистами петербуржцы рискуют потерять и жилье. В попытках предостеречь от телефонных мошенников полицейские уже добрались до МКС.