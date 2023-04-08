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    Пенсионерка из Петербурга перевела мошенникам 9,5 млн рублей. Теперь она без денег и без квартиры

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    Полиция ищет мошенников, которые обманули 76-летнюю жительницу Василеостровского района. Об этом 8 апреля сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Пожилая женщина обратилась накануне с заявлением, в котором указала, что 14 марта ей позвонил «сотрудник Центробанка» и рассказал, что неизвестные пытаются завладеть ее квартирой. Голос в трубке посоветовал скорее продавать жилье и переводить деньги на безопасные счета.

    Так, с 14 по 28 марта пенсионерка перевела мошенникам почти 2,5 млн рублей, а затем более 7 млн рублей, вырученные с продажи квартиры в доме по 4-й линии В.О. Возбуждено уголовное дело.

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