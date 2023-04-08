В Петербурге суд избрал меру пресечения женщине, чья дочь едва не покончила с собой

Выборгский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для петербурженки Анастасии. Женщина обвиняется в истязании собственной дочери и доведении до самоубийства. Об этом 8 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



В ходе предварительного следствия установлено, что в течение двух последних лет обвиняемая, будучи под наркотиками или в состоянии алкогольного опьянения, издевалась над дочкой, которой в этом году исполнилось 13 лет. Мать избивала ребенка, а также унижала и оскорбляла. Также женщина не давала девочке есть и лишала ее нормального спального места.

