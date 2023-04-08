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    В Петербурге суд избрал меру пресечения женщине, чья дочь едва не покончила с собой

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    Выборгский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для петербурженки Анастасии. Женщина обвиняется в истязании собственной дочери и доведении до самоубийства. Об этом 8 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    В ходе предварительного следствия установлено, что в течение двух последних лет обвиняемая, будучи под наркотиками или в состоянии алкогольного опьянения, издевалась над дочкой, которой в этом году исполнилось 13 лет. Мать избивала ребенка, а также унижала и оскорбляла. Также женщина не давала девочке есть и лишала ее нормального спального места.

    Завершилось все тем, что вечером 2 марта девочка попыталась покончить с собой в парадной дома. Однако довести задуманное до конца она не смогла и пришла в крови к подруге в соседний дом. Мама той девочки вызвала участкового и скорую помощь. Сперва было возбуждено дело о доведении до самоубийства, спустя месяц — об истязании.

    7 апреля Анастасию задержали и предъявили обвинение. Вину женщина признала в полном объеме. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Фигурантке запрещено общаться с дочерью и свидетелями по уголовному делу, а также пользоваться интернетом и телефоном, отправлять письма и посылки.

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