Владельцы Tesla подали коллективный иск: за ними следили и издевались

Владельцы автомобилей Tesla подали коллективный иск на компанию — производителя машин из-за вторжения в частную жизнь. Оказалось, что камеры записывали и передавали все подробности их жизни, включая детей и интимные сцены.



Как сообщает 8 апреля Reuters, иск в окружной суд США по Северному округу Калифорнии был подан после материала Reuters о том, как сотрудники Tesla несколько лет в частном порядке обменивались видео и изображениями, записанными автомобильными камерами клиентов. На них люди могли быть без одежды, снимали их детей и гаражи изнутри.

