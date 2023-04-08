    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, вос

    771мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd82.4eur90.29

    Владельцы Tesla подали коллективный иск: за ними следили и издевались

    1683
    9 комментариев

    Владельцы автомобилей Tesla подали коллективный иск на компанию — производителя машин из-за вторжения в частную жизнь. Оказалось, что камеры записывали и передавали все подробности их жизни, включая детей и интимные сцены.

    Как сообщает 8 апреля Reuters, иск в окружной суд США по Северному округу Калифорнии был подан после материала Reuters о том, как сотрудники Tesla несколько лет в частном порядке обменивались видео и изображениями, записанными автомобильными камерами клиентов. На них люди могли быть без одежды, снимали их детей и гаражи изнутри.

    В иске, поданном владельцем Tesla Model Y, он заявил, что сотрудники использовали изображения и видео с камер для их «безвкусных и незаконных развлечений» и «унижения тех, кто был тайно записан».

    Заявитель просит суд «запретить Tesla совершать неправомерные действия, в том числе нарушать частную жизнь клиентов и других лиц, а также взыскать с компании реальный ущерб и штраф».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ТеслаTesla MotorsСудЧастная жизньКамеры
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close