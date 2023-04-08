Владельцы Tesla подали коллективный иск: за ними следили и издевались

Владельцы автомобилей Tesla подали коллективный иск на компанию — производителя машин из-за вторжения в частную жизнь. Оказалось, что камеры записывали и передавали все подробности их жизни, включая детей и интимные сцены.
Как сообщает 8 апреля Reuters, иск в окружной суд США по Северному округу Калифорнии был подан после материала Reuters о том, как сотрудники Tesla несколько лет в частном порядке обменивались видео и изображениями, записанными автомобильными камерами клиентов. На них люди могли быть без одежды, снимали их детей и гаражи изнутри.
В иске, поданном владельцем Tesla Model Y, он заявил, что сотрудники использовали изображения и видео с камер для их «безвкусных и незаконных развлечений» и «унижения тех, кто был тайно записан».
Заявитель просит суд «запретить Tesla совершать неправомерные действия, в том числе нарушать частную жизнь клиентов и других лиц, а также взыскать с компании реальный ущерб и штраф».