Аксенов: Над Феодосией сбили ракету

Над Феодосией 8 апреля сбита ракета, запущенная со стороны Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Предварительно. В Феодосийском регионе сработали системы ПВО. Информация проверяется», — написал сначала советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своём Telegram-канале.
«Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины», — отчитался несколько минут спустя Аксенов.
«Обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населённых пунктов Крыма. Жертв и разрушений нет», — добавил Крючков.
Telegram-канал «ЧП Крым» выложил фото с дымом и сообщил о хлопках, которые слышали жители.
Как писала «Фонтанка», в последних числах марта под Симферополем сбили беспилотник.