    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, вос

    771мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.4eur90.29

    Боевые действия

    Аксенов: Над Феодосией сбили ракету

    2699
    11 комментариев

    Над Феодосией 8 апреля сбита ракета, запущенная со стороны Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «Предварительно. В Феодосийском регионе сработали системы ПВО. Информация проверяется», — написал сначала советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своём Telegram-канале.

    «Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины», — отчитался несколько минут спустя Аксенов.

    «Обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населённых пунктов Крыма. Жертв и разрушений нет», — добавил Крючков.

    Telegram-канал «ЧП Крым» выложил фото с дымом и сообщил о хлопках, которые слышали жители.

    Как писала «Фонтанка», в последних числах марта под Симферополем сбили беспилотник.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БеспилотникСбили беспилотникКрым

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close