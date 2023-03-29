Под Симферополем сбили беспилотник, он упал в поле. Об этом 29 марта сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в телеграм-канале. Он отметил, что жертв и разрушений нет.
На фотографии, опубликованной Аксёновым, запечатлено место падения БПЛА. На снимке видна воронка.
Ранее в телеграм-канале «Крючков Z» сообщалось о том, что беспилотник был сбит с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Вероятно, упавшим аппаратом был «Стриж».
Напомним, что на прошлой неделе сообщалось о работе ПВО в районе Джанкоя. 20 марта обломки повредили домовладение и магазин, один человек был ранен.