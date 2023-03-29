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    Под Симферополем сбили беспилотник

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    2 комментария

    Под Симферополем сбили беспилотник, он упал в поле. Об этом 29 марта сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в телеграм-канале. Он отметил, что жертв и разрушений нет.

    На фотографии, опубликованной Аксёновым, запечатлено место падения БПЛА. На снимке видна воронка.

    Фото: Официальный Telegram-канал Главы Республики Крым
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    Ранее в телеграм-канале «Крючков Z» сообщалось о том, что беспилотник был сбит с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Вероятно, упавшим аппаратом был «Стриж».

    Напомним, что на прошлой неделе сообщалось о работе ПВО в районе Джанкоя. 20 марта обломки повредили домовладение и магазин, один человек был ранен.

    Фото: Официальный Telegram-канал Главы Республики Крым

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    КрымБПЛАБеспилотникСимферополь
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