Сергей Аксенов: в районе Джанкоя сработала ПВО, обломки повредили домовладение и магазин

В районе Джанкоя сработала система ПВО, обломки повредили домовладение и магазин. Один человек ранен. Об этом 20 марта сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.



На место инцидента выехал заместитель главы Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко. Последствия произошедшего сейчас оцениваются, будут приняты решения о компенсациях, отметил Аксенов.



«Нахожусь на рабочем месте, координирую работу всех ведомств. Будем и дальше информировать о ситуации. Доверяйте только проверенным источникам информации», — написал глава Республики Крым.

