Весенний Петербург принимает солнечные ванны и медитирует на тающий лед

Пятница, 7 апреля, одарила петербуржцев отличной погодой и выманила на прогулку любоваться ясным небом и греться под ярким весенним солнышком. «Фонтанка» насладилась погожим днем вместе с горожанами.
Долгожданную весну петербуржцы высыпали встречать в парки и на набережные. Кто-то принимал солнечные ванны на общественных лежаках, кто-то просто прогуливался или отдыхал на скамейках, кто-то смотрел на воду, по которой дрейфуют остатки зимнего льда. А на реках и городских водоемах уже вовсю кипит пернатая жизнь.
Последний день рабочей недели в Петербурге выдался теплым (до +9 градусов), малооблачным и без осадков. Выходные обещают столь же погожие и даже теплее — днем 9 апреля ждут до +11 градусов.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»