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    Весенний Петербург принимает солнечные ванны и медитирует на тающий лед

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    2 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Пятница, 7 апреля, одарила петербуржцев отличной погодой и выманила на прогулку любоваться ясным небом и греться под ярким весенним солнышком. «Фонтанка» насладилась погожим днем вместе с горожанами.

    Долгожданную весну петербуржцы высыпали встречать в парки и на набережные. Кто-то принимал солнечные ванны на общественных лежаках, кто-то просто прогуливался или отдыхал на скамейках, кто-то смотрел на воду, по которой дрейфуют остатки зимнего льда. А на реках и городских водоемах уже вовсю кипит пернатая жизнь.

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Последний день рабочей недели в Петербурге выдался теплым (до +9 градусов), малооблачным и без осадков. Выходные обещают столь же погожие и даже теплее — днем 9 апреля ждут до +11 градусов.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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