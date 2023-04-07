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    Весна с нами. Выходные зовут гулять

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербург наконец-то пришла настоящая погодная весна.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 апреля в городе малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 0 — минус 2 градусов, днем составит плюс 7–9. Ночью на дорогах местами гололедица.

    «Сегодня условия погоды в Северной столице сформирует западная периферия антициклона. В регионе ожидается небольшая облачность и полное отсутствие осадков. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    Выходные тоже будут солнечными и тёплыми. В ночь на субботу ещё возможен небольшой минус, а в воскресенье минимальное значение — 0 градусов. Днём 9 апреля — до 9–11 градусов тепла.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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