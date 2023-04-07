Оскаровский номинант Константин Бронзит снимет полнометражный мультфильм про Лунтика — уже известен сюжет

Приключения маленького космического пришельца по имени Лунтик, которые транслируются на российском телевидении с 2006 года в формате сериала, станут полнометражным мультфильмом. Анимационная студия «Мельница» вместе с кинокомпанией СТВ приступили к работе над картиной — сообщили 7 апреля в пресс-службе последней.



Режиссером полнометражной версии станет Константин Бронзит — двукратный номинант на «Оскар» и номинант премии Французской академии кинематографических искусств «Сезар» в категории «Лучший короткометражный фильм». Мировую известность обрели его работы «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса».

