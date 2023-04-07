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    Кино

    Оскаровский номинант Константин Бронзит снимет полнометражный мультфильм про Лунтика — уже известен сюжет

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    Приключения маленького космического пришельца по имени Лунтик, которые транслируются на российском телевидении с 2006 года в формате сериала, станут полнометражным мультфильмом. Анимационная студия «Мельница» вместе с кинокомпанией СТВ приступили к работе над картиной — сообщили 7 апреля в пресс-службе последней.

    Режиссером полнометражной версии станет Константин Бронзит — двукратный номинант на «Оскар» и номинант премии Французской академии кинематографических искусств «Сезар» в категории «Лучший короткометражный фильм». Мировую известность обрели его работы «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса».

    «В центре сюжета новой полнометражной истории — новые приключения Лунтика и его друзей: кузнечика Кузи, Пчеленка, бабочки Элины, гусениц Вупсня и Пупсня и других, — рассказывают на СТВ о подробностях проекта. — На этот раз веселая компания решает помочь Лунтику найти маму и вернутся домой — на Луну».

    Ожидается, что картина выйдет в прокат в 2024 году. Авторы проекта уже готовы поделиться первыми кадрами.

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    Мультсериал про Лунтика на данный момент состоит из 544 серий, их показывали в Китае, США, Канаде, арабских государствах и странах Латинской Америки.

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    Комментарии 8

    Гость07 Апр 2023 в 15:55
    Приключения Пунтика
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