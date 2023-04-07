Ирак закрыл небо для российского самолета «без объяснения причины»

Самолет Boeing 737 авиакомпании «Россия», летевший из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, не допустили в воздушное пространство Ирака «без объяснения причины». Об этом 7 апреля сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу перевозчика.





«Самолет сделал несколько кругов в воздушном пространстве Ирана и был отправлен диспетчерскими службами на запасной аэродром в Сочи», — цитирует РБК компанию.

Разрешения на дальнейший полет самолета в Шарм-эш-Шейх вновь были получены ночью. Задержка рейса составила четыре часа.

В прошлом декабре рейсы авиакомпании iFly из Москвы в Египет были отменены из-за запрета на использование воздушного пространства Турции, Саудовской Аравии, Эритреи и Иордании. Причина — отсутствие необходимого страхового сертификата. Этот документ выдают в Лондоне, компания не смогла его получить из-за санкций против авиаотрасли России.