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    Ирак закрыл небо для российского самолета «без объяснения причины»

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    10 комментариев

    Самолет Boeing 737 авиакомпании «Россия», летевший из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, не допустили в воздушное пространство Ирака «без объяснения причины». Об этом 7 апреля сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу перевозчика.


    «Самолет сделал несколько кругов в воздушном пространстве Ирана и был отправлен диспетчерскими службами на запасной аэродром в Сочи», — цитирует РБК компанию.

    Разрешения на дальнейший полет самолета в Шарм-эш-Шейх вновь были получены ночью. Задержка рейса составила четыре часа.

    В прошлом декабре рейсы авиакомпании iFly из Москвы в Египет были отменены из-за запрета на использование воздушного пространства Турции, Саудовской Аравии, Эритреи и Иордании. Причина — отсутствие необходимого страхового сертификата. Этот документ выдают в Лондоне, компания не смогла его получить из-за санкций против авиаотрасли России.

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    Комментарии 10

    Гость07 Апр 2023 в 14:31
    Совсем уже офигели?!!
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