Стрелявшего по «Матизу» на Дальневосточном водителя «Паджеро» задержали на Большевиков

МВД
Полиция задержала участника дорожного конфликта в Невском районе Петербурга, который выстрелил в машину оппонента и скрылся. Нашли его на следующий день.
Сам конфликт произошел около 20:50 5 апреля на пересечении Народной улицы и Дальневосточного проспекта. Неизвестный мужчина на автомобиле Mitsubishi Pajero выстрелил из пневматического оружия по переднему пассажирскому стеклу Daewoo Matiz, за рулем которого был 26-летний гражданин одной из стран Средней Азии, сообщает 7 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Судя по кадрам, снятым очевидцем, конфликт продолжался некоторое время. На записи с регистратора видно, как перед одним из перекрестков водитель «Паджеро» перестраивается в соседний ряд перед носом у «Дэу». Затем на светофоре водитель «Матиза» подходит к машине оппонента, стучит по водительскому стеклу и, вероятно, дождавшись, когда то опустят, что-то объясняет, после чего возвращается за руль. Какое-то время они едут в соседних рядах, затем внедорожник равняется с «Дэу», притормаживает и после уезжает, а водитель малолитражки, включив «аварийку», съезжает к краю проезжей части.
После сообщения о конфликте полиция объявила план «Перехват», но результата он не дал. «Паджеро» нашли припаркованным на проспекте Большевиков около часа ночи. 44-летнего подозреваемого задержали в 13:15 6 апреля у дома 5 по проспекту Большевиков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).