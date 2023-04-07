Стрелявшего по «Матизу» на Дальневосточном водителя «Паджеро» задержали на Большевиков

Полиция задержала участника дорожного конфликта в Невском районе Петербурга, который выстрелил в машину оппонента и скрылся. Нашли его на следующий день.

Сам конфликт произошел около 20:50 5 апреля на пересечении Народной улицы и Дальневосточного проспекта. Неизвестный мужчина на автомобиле Mitsubishi Pajero выстрелил из пневматического оружия по переднему пассажирскому стеклу Daewoo Matiz, за рулем которого был 26-летний гражданин одной из стран Средней Азии, сообщает 7 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.