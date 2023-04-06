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    Машину с иностранцем за рулем обстреляли в Невском районе

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    14 комментариев

    Полиция Невского района устанавливает обстоятельства дорожного конфликта на Дальневосточном проспекте, в результате которого в стекле пассажирского места «Дэо Матиз» появилось пулевое отверстие.

    Инцидент произошел накануне около девяти вечера на повороте на проспект с Народной улицы, стало известно «Фонтанке» 6 апреля. По предварительной информации, «Дэо» догнал «Митсубиши Паджеро», и водитель выстрелил один раз по переднему пассажирскому стеклу. После чего уехал.

    За рулем «Матиза» находился 26-летний гражданин одной из стран Средней Азии, который не состоит на миграционном учете. Из салона изъяли черный полимерный шарик.

    План «Перехват», который был объявлен после стрельбы, не дал результата.

    Машину нашли припаркованной около часа ночи сегодня на проспекте Большевиков.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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    Комментарии 14

    Yarg06 Апр 2023 в 12:07
    Долго ещё по дорогам будут ездить выродки с ножами, стволами, агрессией?
    +0−0
    ЧуЖоЙ06 Апр 2023 в 11:43
    Вы утомляете своей неграмотностью!🫣 "Хулиганка" это административка, и не понять в итоге, что вешают, уголовку или административку.
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 11:23
    "За рулем «Матиза» находился 26-летний гражданин одной из стран Средней Азии, который не состоит на миграционном учете." То есть этот персонаж ездил в авто по нашему городу, егоправа периодически проверяли и отпускали дальше кататься, я правильно понимаю? Выдворение грубо нарушевшего миграционное законодательство теперь произойдет?
    +2−0
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