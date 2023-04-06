Машину с иностранцем за рулем обстреляли в Невском районе

Полиция Невского района устанавливает обстоятельства дорожного конфликта на Дальневосточном проспекте, в результате которого в стекле пассажирского места «Дэо Матиз» появилось пулевое отверстие.
Инцидент произошел накануне около девяти вечера на повороте на проспект с Народной улицы, стало известно «Фонтанке»
За рулем «Матиза» находился 26-летний гражданин одной из стран Средней Азии, который не состоит на миграционном учете. Из салона изъяли черный полимерный шарик.
План «Перехват», который был объявлен после стрельбы, не дал результата.
Машину нашли припаркованной около часа ночи сегодня на проспекте Большевиков.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».