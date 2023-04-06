Машину с иностранцем за рулем обстреляли в Невском районе

Полиция Невского района устанавливает обстоятельства дорожного конфликта на Дальневосточном проспекте, в результате которого в стекле пассажирского места «Дэо Матиз» появилось пулевое отверстие.



Инцидент произошел накануне около девяти вечера на повороте на проспект с Народной улицы, стало известно «Фонтанке» 6 апреля . По предварительной информации, «Дэо» догнал «Митсубиши Паджеро», и водитель выстрелил один раз по переднему пассажирскому стеклу. После чего уехал.

За рулем «Матиза» находился 26-летний гражданин одной из стран Средней Азии, который не состоит на миграционном учете. Из салона изъяли черный полимерный шарик.

