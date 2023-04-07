Водитель «Фольксвагена» умер после тарана шлагбаума на переезде под Волосово

Полиция Волосовского района Ленобласти устанавливает обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде, в котором погиб водитель. Машина при этом получила не слишком серьезные повреждения.

В 10:40 6 апреля на 38-м километре дороги Гатчина — Ополье 71-летний житель Волосово на личном Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в заградительный шлагбаум железнодорожного переезда. Автомобилист скончался на месте, стало известно «Фонтанке» 7 апреля.