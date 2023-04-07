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    Водитель «Фольксвагена» умер после тарана шлагбаума на переезде под Волосово

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    Фото: 47News
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    Полиция Волосовского района Ленобласти устанавливает обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде, в котором погиб водитель. Машина при этом получила не слишком серьезные повреждения.

    В 10:40 6 апреля на 38-м километре дороги Гатчина — Ополье 71-летний житель Волосово на личном Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в заградительный шлагбаум железнодорожного переезда. Автомобилист скончался на месте, стало известно «Фонтанке» 7 апреля.

    Фото: 47News
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    Тело мужчины направили в морг для установления причины смерти. По факту ДТП ведется проверка. Известно, что за 2022–2023 годы водитель ни разу не привлекался за нарушения ПДД.

    Фото: 47News
    Фото: 47News

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