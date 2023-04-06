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    Невский проспект в лучах заката. Посмотрите на опоздавшую весну

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    3 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Весна с опозданием, но пришла в Петербург. Жителей города 6 апреля радовало яркое солнце, которое вечером эффектно скрылось за горизонтом. Фотограф «Фонтанки» пощурился на Невском проспекте и запечатлел красочный закат.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Согласно прогнозам синоптиков, каждый день будет приносить Петербургу дополнительный градус тепла. В пятницу их будет восемь, в субботу уже девять. А в ночь на воскресенье термометры и вовсе не покажут минусовые значения.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    6 апреля ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщал, что температура воздуха в Петербурге к 15 часам четверга достигла +8 градусов, что минимум на 2 градуса выше климатической нормы. Последний раз так тепло в городе было во Всемирный метеорологический день, 23 марта, когда температура поднялась до +9,6 градуса.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 3

    Гость06 Апр 2023 в 21:56
    Шик, блеск, красота!
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 21:11
    Так себе фотографии, ожидала чего-то более красивого перехходя по ссылке.
    +0−0
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