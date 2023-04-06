Яркое солнце и весенние цвета. Жители Петербурга вышли на улицы после затянувшейся зимы

Лёгкая одежда и улыбки прохожих намекают, что тёплые дни в ближайшем будущем будут случаться всё чаще. Настроение поднимают и яркие аксессуары местных модниц, которые бросаются в глаза тут и там.

Стройными рядами у метро стоят электросамокаты — скоро цветастый транспорт начнёт мелькать в толпе. Некоторые уже катаются по подсохшему асфальту. Снег, который почти каждый день шёл на прошлой неделе, напоминает о себе сейчас только мокрыми пятнами.

6 апреля ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщал, что температура воздуха в Петербурге к 15 часам четверга достигла +8 градусов, что минимум на 2 градуса выше климатической нормы. Последний раз так тепло в городе было во Всемирный метеорологический день, 23 марта, когда температура поднялась до +9,6 градуса.