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    Яркое солнце и весенние цвета. Жители Петербурга вышли на улицы после затянувшейся зимы

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    2 комментария
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
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    Погода в Петербурге вывела из дома местных жителей, вероятно утомлённых затянувшейся зимой. Днём 6 апреля улицы города осветило яркое солнце. По ним прошёлся корреспондент «Фонтанки».

    Лёгкая одежда и улыбки прохожих намекают, что тёплые дни в ближайшем будущем будут случаться всё чаще. Настроение поднимают и яркие аксессуары местных модниц, которые бросаются в глаза тут и там.

    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Стройными рядами у метро стоят электросамокаты — скоро цветастый транспорт начнёт мелькать в толпе. Некоторые уже катаются по подсохшему асфальту. Снег, который почти каждый день шёл на прошлой неделе, напоминает о себе сейчас только мокрыми пятнами.

    6 апреля ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщал, что температура воздуха в Петербурге к 15 часам четверга достигла +8 градусов, что минимум на 2 градуса выше климатической нормы. Последний раз так тепло в городе было во Всемирный метеорологический день, 23 марта, когда температура поднялась до +9,6 градуса.

    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    triton197706 Апр 2023 в 19:58
    Погода ништяк) Правда и самокатчики тут же оживились)
    +0−0
    Виталий Петров06 Апр 2023 в 19:36
    Ура! Зима прощай ю!
    +0−0
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