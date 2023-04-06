В Петербург возвращается весна. Температура опережает климатическую норму

Температура воздуха в Петербурге к 15 часам достигла +8 градусов, что минимум на 2 градуса выше климатической нормы. Об этом 6 апреля сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



По его словам, последний раз так тепло в городе было во Всемирный метеорологический день, 23 марта, когда температура поднялась до +9,6 градуса.



В Петербурге на прошлой неделе, напомним, снег шел почти каждый день и таял не сразу, а снегопад 29 марта обновил абсолютный суточный максимум за весь сезон, насыпав почти 15 см за день. В итоге благодаря марту и апрелю текущий сезон по количеству выпавшего снега обогнал предыдущий и стал вторым после рекордной зимы 2018/19 года.

