    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, с-в

    772мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd79.5eur87.1

    В Париже подожгли любимый ресторан Макрона

    685
    3 комментария

    Протестующие подожгли в Париже козырек уличной веранды ресторана «Ротонда», в котором президент Франции Эммануэль Макрон праздновал свой выход во второй тур президентских выборов 2017 года. Об этом 6 апреля сообщает французское издание BFM.

    Автор: видео / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=imWuhASr7Tg&amp;ab_channel=BFMTV" target="_blank" class="_">BFMTV</a> / YouTube

    Сегодня участники протестов против пенсионной реформы закидывали полицию камнями, бутылками и петардами. Еще около 300 человек атаковали заведение «Ротонда». Корреспондент ТАСС уточняет, что протестующие подожгли козырек при помощи пиротехники. В ответ на беспорядки полиция применила слезоточивый газ, на место прибыли сотрудники спецподразделения полиции по борьбе с уличными беспорядками.

    Как пишет BFM, ресторан «Ротонда» уже становился жертвой вандализма в 2020 году — во время демонстраций «желтых жилетов».

    Напомним, что 16 марта глава французского правительства Элизабет Борг объявила о принятии пенсионной реформы в обход парламента, воспользовавшись механизмом, предусмотренным в конституции. Депутаты встретили это решение пением «Марсельезы» и протестующими возгласами, а на улицах Парижа начались массовые демонстрации. Протестующие уже вступали в столкновения с полицией, жгли костры и переворачивали мусорные баки. О том, как митингует Париж, смотрите здесь.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Протесты против пенсионной реформыФранция
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость06 Апр 2023 в 20:12
    Отличная новость. Поможем французскому народу освободить себя от тирана.
    +0−0
    фру06 Апр 2023 в 20:08
    Поесть что ли...
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 20:01
    тухлая инфа. для чего писать?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close