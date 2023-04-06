В Париже подожгли любимый ресторан Макрона

Протестующие подожгли в Париже козырек уличной веранды ресторана «Ротонда», в котором президент Франции Эммануэль Макрон праздновал свой выход во второй тур президентских выборов 2017 года. Об этом 6 апреля сообщает французское издание BFM.

Сегодня участники протестов против пенсионной реформы закидывали полицию камнями, бутылками и петардами. Еще около 300 человек атаковали заведение «Ротонда». Корреспондент ТАСС уточняет , что протестующие подожгли козырек при помощи пиротехники. В ответ на беспорядки полиция применила слезоточивый газ, на место прибыли сотрудники спецподразделения полиции по борьбе с уличными беспорядками.

Как пишет BFM, ресторан «Ротонда» уже становился жертвой вандализма в 2020 году — во время демонстраций «желтых жилетов».

Напомним, что 16 марта глава французского правительства Элизабет Борг объявила о принятии пенсионной реформы в обход парламента, воспользовавшись механизмом, предусмотренным в конституции. Депутаты встретили это решение пением «Марсельезы» и протестующими возгласами, а на улицах Парижа начались массовые демонстрации. Протестующие уже вступали в столкновения с полицией, жгли костры и переворачивали мусорные баки. О том, как митингует Париж, смотрите здесь.