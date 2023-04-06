«Два чудесных, прекрасных банана». Фрукты помешали петербуржцу попасть на судебное заседание

Петербуржец не смог попасть на заседание в городском суде из-за бананов, которые принес с собой. Пристав попросил выложить фрукты, но мужчина не захотел лишаться хороших продуктов.



О произошедшем герой истории 6 апреля рассказал «Фонтанке». Он уточнил, что события разворачивались сегодня утром. Наш собеседник заявил, что в суд запрещено проносить только плохо пахнущие продукты, а никаких мест для временного хранения вещей не предусмотрено.



«Почему я должен их выкидывать, непонятно совершенно», — рассказал мужчина. Свои фрукты он охарактеризовал как «два совершенно чудесных, прекрасных банана», которые, по его словам, «прекрасно пахли». «Не знаю, почему приставу не понравилось», — резюмировал мужчина.

