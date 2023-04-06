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    «Два чудесных, прекрасных банана». Фрукты помешали петербуржцу попасть на судебное заседание

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    24 комментария

    Петербуржец не смог попасть на заседание в городском суде из-за бананов, которые принес с собой. Пристав попросил выложить фрукты, но мужчина не захотел лишаться хороших продуктов.

    О произошедшем герой истории 6 апреля рассказал «Фонтанке». Он уточнил, что события разворачивались сегодня утром. Наш собеседник заявил, что в суд запрещено проносить только плохо пахнущие продукты, а никаких мест для временного хранения вещей не предусмотрено.

    «Почему я должен их выкидывать, непонятно совершенно», — рассказал мужчина. Свои фрукты он охарактеризовал как «два совершенно чудесных, прекрасных банана», которые, по его словам, «прекрасно пахли». «Не знаю, почему приставу не понравилось», — резюмировал мужчина.

    Заседание перенесли. Горожанин также рассказал, что написал в отношении пристава заявление в полицию, а еще пойдет в прокуратуру.

    Приставы действовали в строгом соответствии с инструкцией по организации пропускного режима, рассказали «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов города. Там отметили, что у продуктового набора посетителя был ярко выраженный неприятный запах, а такую еду проносить в суд запрещено. Если мужчина еще как-нибудь решит принести в суд продукты, пресс-служба «готова лично оказать содействие в определении степени испорченности бананов или другой еды и осмотреть ее на предмет запаха, цвета и всего остального».

    Также в объединенной пресс-службе судов выразили уверенность, что в полиции разберутся в ситуации в строгом соответствии с законодательством.

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    Комментарии 24

    ilmwspb205006 Апр 2023 в 18:03
    Недавно был свидетелем. С меня даже серебряный крест сняли на обзор этому странному человеку. Это унизительная процедура, больше я добровольно в эту обитель антихриста не пойду.
    +2−0
    Гость06 Апр 2023 в 17:50
    Дома жрать надо, а не в суде.
    +0−4
    Гость06 Апр 2023 в 17:42
    Пресс-служба бананов не нюхала, что ли?
    +0−0
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