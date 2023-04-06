«Два чудесных, прекрасных банана». Фрукты помешали петербуржцу попасть на судебное заседание

Петербуржец не смог попасть на заседание в городском суде из-за бананов, которые принес с собой. Пристав попросил выложить фрукты, но мужчина не захотел лишаться хороших продуктов.
О произошедшем герой истории 6 апреля рассказал «Фонтанке». Он уточнил, что события разворачивались сегодня утром. Наш собеседник заявил, что в суд запрещено проносить только плохо пахнущие продукты, а никаких мест для временного хранения вещей не предусмотрено.
«Почему я должен их выкидывать, непонятно совершенно», — рассказал мужчина. Свои фрукты он охарактеризовал как «два совершенно чудесных, прекрасных банана», которые, по его словам, «прекрасно пахли». «Не знаю, почему приставу не понравилось», — резюмировал мужчина.
Заседание перенесли. Горожанин также рассказал, что написал в отношении пристава заявление в полицию, а еще пойдет в прокуратуру.
Приставы действовали в строгом соответствии с инструкцией по организации пропускного режима, рассказали «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов города. Там отметили, что у продуктового набора посетителя был ярко выраженный неприятный запах, а такую еду проносить в суд запрещено. Если мужчина еще как-нибудь решит принести в суд продукты, пресс-служба «готова лично оказать содействие в определении степени испорченности бананов или другой еды и осмотреть ее на предмет запаха, цвета и всего остального».
Также в объединенной пресс-службе судов выразили уверенность, что в полиции разберутся в ситуации в строгом соответствии с законодательством.