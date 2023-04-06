Водители фуры и микроавтобуса решили размяться в пробке на Заневском

ДТП с большегрузом добавило напряжения в уже традиционной пробке в Невском районе Петербурга. Нервы участников аварии не выдержали.
На пересечении Заневского проспекта с проспектом Шаумяна столкнулись микроавтобус и фура, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места аварии серьезных повреждений у машин не видно, зато видно, как двое мужчин толкают друг друга с громкими криками. «Водилы с разбегу начали драться», — пишет очевидец.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали, что в 10:50 в ГИБДД поступила информация от очевидца о том, что на пересечении Шаумяна и Заневского произошло ДТП и водитель одного из автомобилей лезет в драку. Прибывшие на место сотрудники установили, что столкнулись грузовик и Ford Transit. В аварии никто не пострадал, а факт драки не подтвердился.
Пробка на Заневском проспекте сейчас обычное явление. Магистраль оказалась дополнительно нагружена транспортом после закрытия на ремонт станции метро «Ладожская».