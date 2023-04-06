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    Водители фуры и микроавтобуса решили размяться в пробке на Заневском

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    3 комментария
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    ДТП с большегрузом добавило напряжения в уже традиционной пробке в Невском районе Петербурга. Нервы участников аварии не выдержали.

    На пересечении Заневского проспекта с проспектом Шаумяна столкнулись микроавтобус и фура, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места аварии серьезных повреждений у машин не видно, зато видно, как двое мужчин толкают друг друга с громкими криками. «Водилы с разбегу начали драться», — пишет очевидец.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали, что в 10:50 в ГИБДД поступила информация от очевидца о том, что на пересечении Шаумяна и Заневского произошло ДТП и водитель одного из автомобилей лезет в драку. Прибывшие на место сотрудники установили, что столкнулись грузовик и Ford Transit. В аварии никто не пострадал, а факт драки не подтвердился.

    Пробка на Заневском проспекте сейчас обычное явление. Магистраль оказалась дополнительно нагружена транспортом после закрытия на ремонт станции метро «Ладожская».

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 3

    Гость06 Апр 2023 в 13:52
    С каких это пор Заневский проспект находится в Невском районе? Трофимова, учи географию города в который понаехала!
    +1−1
    Гость06 Апр 2023 в 13:50
    "пробке в Невском районе Петербурга. " В редакции одна лимита? Это Красногвардейский район!
    Понаехало деревни.
    +1−1
    Польза санкций06 Апр 2023 в 13:11
    Микроавтобус решил влезть с полосы для ОТ? Надеюсь, регресс за фуру приведет его в чувство. ))
    +2−0
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