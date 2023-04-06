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    В Петербурге прекратили уголовное дело в отношении срочника, покинувшего войсковую часть

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    11 комментариев

    Следственный отдел по Санкт-Петербургскому гарнизону прекратил уголовное дело в отношении срочника, самовольно покинувшего воинскую часть. Юноша не мог продолжать службу из-за проблем со здоровьем.

    О прекращении дела сообщается в телеграм-канале «Военный омбудсмен» 6 апреля. Эту же информацию «Фонтанке» подтвердил адвокат Александр Передрук, представлявший интересы военнослужащего.

    Дело о самовольном оставлении воинской части (337 статья УК РФ) возбудили в начале года. Следствие посчитало, что срочник покинул место службы и приехал домой, чтобы отдохнуть. Через несколько дней он сам вернулся в часть.

    В ходе предварительного расследования военно-врачебная комиссия признала рядового ограниченно годным к военной службе (категория «В»). У юноши зафиксировали заболевания, которые его беспокоили на момент оставления части.

    Следователь не нашёл состава преступления и прекратил производство, так как срочник не мог продолжать военную службу и подлежал зачислению в запас по состоянию здоровья. Эта же позиция в отношении граждан призывного возраста с проблемами со здоровьем поддержана Верховным судом.

    Ранее в Петербурге вынесли 13 приговоров за оставление воинской части. Речь шла о контрактниках и мобилизованных, для этих категорий после объявления частичной мобилизации усилили уголовную ответственность за воинские преступления в условиях ведения боевых действий.

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    Комментарии 11

    Arthur6106 Апр 2023 в 11:27
    Мутно тут все...командиру не выгодно иметь инвалида в своем подразделении
    +1−0
    Гость06 Апр 2023 в 10:51
    Ага, вот прям-таки сам себе режиссёр, целый летёха, взял и самостоятельно мужественно прекратил на реабилитацию уголовное дело. Что начслед скажет, то и сделает. Значит тут реально накосячили с возбужденкой.
    +1−0
    28032638306 Апр 2023 в 10:47
    Ну тут явно дело дело не должно заканчиваться. Либо , если это действительно так, и мед комиссия военкома полная лажа, и их необходимо наказать! Либо тут замешаны деньги, подкуп врачей и омбудсмена, и необходимо расследовать инцидент!
    +2−0
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