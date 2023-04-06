В Петербурге прекратили уголовное дело в отношении срочника, покинувшего войсковую часть

Дело о самовольном оставлении воинской части (337 статья УК РФ) возбудили в начале года. Следствие посчитало, что срочник покинул место службы и приехал домой, чтобы отдохнуть. Через несколько дней он сам вернулся в часть.

О прекращении дела сообщается в телеграм-канале «Военный омбудсмен» 6 апреля. Эту же информацию «Фонтанке» подтвердил адвокат Александр Передрук, представлявший интересы военнослужащего.

Следственный отдел по Санкт-Петербургскому гарнизону прекратил уголовное дело в отношении срочника, самовольно покинувшего воинскую часть. Юноша не мог продолжать службу из-за проблем со здоровьем.

В ходе предварительного расследования военно-врачебная комиссия признала рядового ограниченно годным к военной службе (категория «В»). У юноши зафиксировали заболевания, которые его беспокоили на момент оставления части.

Следователь не нашёл состава преступления и прекратил производство, так как срочник не мог продолжать военную службу и подлежал зачислению в запас по состоянию здоровья. Эта же позиция в отношении граждан призывного возраста с проблемами со здоровьем поддержана Верховным судом.



Ранее в Петербурге вынесли 13 приговоров за оставление воинской части. Речь шла о контрактниках и мобилизованных, для этих категорий после объявления частичной мобилизации усилили уголовную ответственность за воинские преступления в условиях ведения боевых действий.

