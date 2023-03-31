Бежал, симулировал болезнь. В Петербурге вынесли 13 приговоров тем, кто не захотел исполнять воинский долг

После объявления частичной мобилизации в УК РФ были внесены изменения, усиливающие уголовную ответственность за воинские преступления в условиях ведения боевых действий. С этого момента до настоящего времени Петербургский гарнизонный военный суд вынес 10 приговоров в отношении уклонистов, не пожелавших принимать участие в спецоперации.
Двое военнослужащих получили по году лишения свободы в колонии поселении и ИК общего режима. Еще один приговорен к полутора годам лишения свободы. Шесть приговоров вынесены по «тяжелой» пятой части 337-й статьи: за оставление части без уважительной причины более чем на месяц в условиях боевых действий. Фигуранты получили от 5 до 5,5 лет лишения свободы в ИК общего режима.
«Из 10 осужденных только двое не признали вину, ссылаясь на здоровье. Показали, что считают себя негодными, поэтому сбежали. Обжалован пока 1 приговор, 4 приговора вступили в законную силу, у оставшихся еще не истек срок обжалования», — сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
224-й гарнизонный военный суд постановил 3 приговора в отношении вышеуказанных лиц. Так, один военнослужащий покинул часть в октябре 2022 года и был задержан 30 декабря. Вину признал, осужден на 5 лет в ИК общего режима. Другой получил 2 года условно за то, что также в октябре 2022 года ушел из расположения. Правда, сам вернулся через 4 дня.
Еще один приговор оглашен по статье об уклонении от исполнения обязанностей воинской службы путем симуляции болезни. Фигурант обманул командование и предоставил ложный листок нетрудоспособности. Вину признал частично, сказал, что чувствовал себя больным. При вынесении приговора суд учел, что военнослужащий передумал и решил все же участвовать в СВО, подав командованию соответствующий рапорт. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 1 месяц условно.
В пятницу объединенная пресс-служба рассказала о еще одном приговоре по ч. 5 ст. 337 УК РФ. В ноябре прошлого года рядовой, проходящий контрактную службу, самовольно оставил часть. Задержали его в феврале. Вину фигурант признал, раскаялся в содеянном. Ему назначили 5,5 лет в колонии общего режима, немедленно взяв под стражу в зале суда.