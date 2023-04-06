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    Фестиваль «Нашествие» пройдет после перерыва в несколько лет

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    1 комментарий

    Музыкальный фестиваль «Нашествие» пройдет в России впервые с 2019 года. Его планируется провести 4–6 августа в Калужской области, в районе деревни Митяево, сообщают организаторы на сайте мероприятия.

    В 2020 и 2021 годах фестиваля не было из-за пандемии коронавируса. А прошлой весной организаторы решили перенести его на 2023 год. Билеты, купленные с 11 ноября 2019 года по 30 июня 2021-го, можно использовать в этом году.

    В программе фестиваля — выступления известных музыкантов, историческая реконструкция, театр, кино и многие другие мероприятия.

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    НашествиеФестивалиМузыкаМузыканты
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    Комментарии 1

    Гость06 Апр 2023 в 09:31
    Так-так. Чичерина, да. А ещё кто-нибудь остался?
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