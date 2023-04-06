Фестиваль «Нашествие» пройдет после перерыва в несколько лет

Музыкальный фестиваль «Нашествие» пройдет в России впервые с 2019 года. Его планируется провести 4–6 августа в Калужской области, в районе деревни Митяево, сообщают организаторы на сайте мероприятия.



В 2020 и 2021 годах фестиваля не было из-за пандемии коронавируса. А прошлой весной организаторы решили перенести его на 2023 год. Билеты, купленные с 11 ноября 2019 года по 30 июня 2021-го, можно использовать в этом году.



В программе фестиваля — выступления известных музыкантов, историческая реконструкция, театр, кино и многие другие мероприятия.

