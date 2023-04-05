На Киевском шоссе в Сорочкино транспорт пустят в объезд на время ремонта моста

В рамках расширения участка Киевского шоссе в Лужском районе Ленобласти отремонтируют мост через ручей Глубокий. На время работ транспортный поток направят по объездному пути.
С 15 апреля подрядчик приступит к устройству временной объездной на 102-м километре федеральной трассы Р-23 «Псков», в деревне Сорочкино, по которой затем будет организовано движение, сообщает 5 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Скорость движения на временном объезде ограничат до 50 км/ч.
На участке капитально отремонтируют мост через ручей Глубокий. Его предстоит расширить с двух до четырех полос. На мосту полностью заменят пролетное строение, мостовое полотно, опорные части, переходные плиты и гидроизоляцию, уложат новое покрытие, сделают ливневку и смонтируют металлическое барьерное и парапетное ограждения. Продлится ремонт моста до сентября 2024 года.
На Киевском шоссе ремонтируют и расширяют до четырех полос участки с 97-го по 111-й и со 157-го по 178-й километр. Скорость там ограничена, выборочно вводится реверсивное движение со светофорным регулированием. А на минувших выходных дорожникам пришлось провести нестандартные работы: в Сорочкино эвакуировали гнездо аистов. Птицы построили его на столбе, который в рамках ремонта должны были демонтировать. После обращений местных жителей гнездо перенесли на новый столб.