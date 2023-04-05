На Киевском шоссе в Сорочкино транспорт пустят в объезд на время ремонта моста

В рамках расширения участка Киевского шоссе в Лужском районе Ленобласти отремонтируют мост через ручей Глубокий. На время работ транспортный поток направят по объездному пути.



С 15 апреля подрядчик приступит к устройству временной объездной на 102-м километре федеральной трассы Р-23 «Псков», в деревне Сорочкино, по которой затем будет организовано движение, сообщает 5 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Скорость движения на временном объезде ограничат до 50 км/ч.