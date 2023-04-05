Сейм Латвии вернул обязательный призыв в армию для мужчин

Сейм Латвии принял закон об обязательной военной службе для мужчин с 18 лет. Об этом 5 апреля говорится в сообщении пресс-службы парламента.



«В третьем чтении сейм принял закон о службе в национальной обороне и связанные с ним поправки к другим законам, вводящие службу в национальной обороне. Первый призыв начнется 1 июля», — сказано в релизе.



Срок службы, как уточняется, составит один год. Как пишут СМИ страны, с 2028 года ежегодный призыв будет составлять 7,5 тыс. человек.



Министр обороны Инара Мурниеце ранее заявляла, что цель реформы заключается в том, чтобы восполнить структуру вооруженных сил, так как солдат не хватает. Кроме того, создать укомплектованные резервные части. Обязательную службу в армии в Латвии отменили в 2007 году.

