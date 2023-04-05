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    Сейм Латвии вернул обязательный призыв в армию для мужчин

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    69 комментариев

    Сейм Латвии принял закон об обязательной военной службе для мужчин с 18 лет. Об этом 5 апреля говорится в сообщении пресс-службы парламента.

    «В третьем чтении сейм принял закон о службе в национальной обороне и связанные с ним поправки к другим законам, вводящие службу в национальной обороне. Первый призыв начнется 1 июля», — сказано в релизе.

    Срок службы, как уточняется, составит один год. Как пишут СМИ страны, с 2028 года ежегодный призыв будет составлять 7,5 тыс. человек.

    Министр обороны Инара Мурниеце ранее заявляла, что цель реформы заключается в том, чтобы восполнить структуру вооруженных сил, так как солдат не хватает. Кроме того, создать укомплектованные резервные части. Обязательную службу в армии в Латвии отменили в 2007 году.

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    Комментарии 69

    Гость05 Апр 2023 в 18:24
    Ну что вы, вы не подумайте, это конечно другое)
    +0−0
    Akabos05 Апр 2023 в 17:46
    А чего лахта напрягается? Геостратег опять себя переиграл?

    Так-то хоть бы посмотрели список стран с обязательным призывом в Европе - список большой.
    +0−1
    Гость05 Апр 2023 в 17:39
    Вижу у пригоженских аврал, всех вывели. Это с выступлением Путина как то связано?
    +0−1
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