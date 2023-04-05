Под Петербургом расстреляли собак. Полиция ищет, кто

В Ломоносовском районе Ленинградской области готовятся возбудить уголовное дело после нападения на собак. Полицейские ищут человека с оружием.



О двух застреленных собаках в полицию накануне в начале десятого часа вечера сообщила женщина, рассказали 5 апреля в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Животные пострадали на территории коттеджного посёлка Можайский парк.



Приехав на место, сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что питомцы выжили. Их с множественными ранениями доставили в ветклинику.



По словам 51-летнего мужчины, его собакам досталось во время выгула: кто-то стрелял в них в период с половины девятого до девяти часов вечера. Неизвестный догхантер исчез, оставив после себя пару гильз различного калибра. Их отправили на экспертизу.

