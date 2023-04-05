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    Под Петербургом расстреляли собак. Полиция ищет, кто

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    28 комментариев

    В Ломоносовском районе Ленинградской области готовятся возбудить уголовное дело после нападения на собак. Полицейские ищут человека с оружием.

    О двух застреленных собаках в полицию накануне в начале десятого часа вечера сообщила женщина, рассказали 5 апреля в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Животные пострадали на территории коттеджного посёлка Можайский парк.

    Приехав на место, сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что питомцы выжили. Их с множественными ранениями доставили в ветклинику.

    По словам 51-летнего мужчины, его собакам досталось во время выгула: кто-то стрелял в них в период с половины девятого до девяти часов вечера. Неизвестный догхантер исчез, оставив после себя пару гильз различного калибра. Их отправили на экспертизу.

    «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия и личность стрелявшего», — сообщили в МВД.

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    Комментарии 28

    Гость05 Апр 2023 в 15:52
    Ну сколько можно повторять: гражданские физические лица не должны иметь права держать собак! Никаких. Пока запрета на собак не будете на законодательном уровне,они будут кусать людей и главное - наших детей!
    +0−0
    27966254005 Апр 2023 в 15:46
    История про поводок. Стопудофф!
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 15:44
    А ещё говорят, там не две гильзы, а два пустых магазина. И вся площадка для выгула изрыта воронками от разрывов снарядов.
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