Спрятанные миллионы итальянец нашел в отцовском тайнике. В банках ему не рады

В городе Бриндизи на юге Италии местный житель обнаружил тайник в доме покойного отца с 23 млн итальянских лир. Он попытался обменять их на евро, но с этим возникли проблемы. О находке сообщает 4 апреля издание liberoquotidiano.it.

Коробка с деньгами находилась за одной из картин XVI века. Сын обрадовался свалившимся финансам и обратился в Банк Италии, чтобы обменять их на евро. В Центробанке объяснили, что это всего лишь макулатура: срок обмена лир на евро истек в 2012 году.

Итальянец планирует добиваться обмена найденных лир через суд. Эксперты ассоциации Giustitalia отмечают, что из всех стран Европейского союза только в Италии был введен десятилетний срок для обмена старой национальной валюты на евро. Также они заявляют со ссылкой на итальянский гражданский кодекс, что срок должен начинаться с момента возникновения прав на денежные средства. В этом случае — со дня обнаружения тайника.