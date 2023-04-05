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    Спрятанные миллионы итальянец нашел в отцовском тайнике. В банках ему не рады

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    В городе Бриндизи на юге Италии местный житель обнаружил тайник в доме покойного отца с 23 млн итальянских лир. Он попытался обменять их на евро, но с этим возникли проблемы. О находке сообщает 4 апреля издание liberoquotidiano.it.

    Коробка с деньгами находилась за одной из картин XVI века. Сын обрадовался свалившимся финансам и обратился в Банк Италии, чтобы обменять их на евро. В Центробанке объяснили, что это всего лишь макулатура: срок обмена лир на евро истек в 2012 году.

    Итальянец планирует добиваться обмена найденных лир через суд. Эксперты ассоциации Giustitalia отмечают, что из всех стран Европейского союза только в Италии был введен десятилетний срок для обмена старой национальной валюты на евро. Также они заявляют со ссылкой на итальянский гражданский кодекс, что срок должен начинаться с момента возникновения прав на денежные средства. В этом случае — со дня обнаружения тайника.

    Сейчас при помощи экспертов Giustitalia итальянец готовит иск, чтобы добиться обмена миллионов лир на тысячи евро.

    Лиры использовались в Италии, Сан-Марино и Ватикане до введения евро в 2002 году. На протяжении 10 лет Банк Италии предоставлял возможность обменять лиры на евро.

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