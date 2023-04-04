Его уже вычислили. Радиолюбитель устроил в Подмосковье кустарное вещание «Радио Свобода»*

Кустарное вещание заблокированного в России «Радио Свобода»* (признано иностранным агентом) в Подмосковье устроил радиолюбитель. Его вычислили. Об этом 4 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Москве и Московской области.





«Изготовил кустарным способом вещательный радиопередатчик и <...> организовал в городе Люберцы периодическое радиовещание контента "Радио Свобода"», — говорится в сообщении ведомства.

Спецслужбы пресекли деятельность радиолюбителя. Утверждается, что его признали виновным в административном правонарушении по статье о «нарушении требований к использованию радиочастотного спектра».