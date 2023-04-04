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    Показания Дарьи Треповой

    Его уже вычислили. Радиолюбитель устроил в Подмосковье кустарное вещание «Радио Свобода»*

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    Кустарное вещание заблокированного в России «Радио Свобода»* (признано иностранным агентом) в Подмосковье устроил радиолюбитель. Его вычислили. Об этом 4 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Москве и Московской области.


    «Изготовил кустарным способом вещательный радиопередатчик и <...> организовал в городе Люберцы периодическое радиовещание контента "Радио Свобода"», — говорится в сообщении ведомства.

    Спецслужбы пресекли деятельность радиолюбителя. Утверждается, что его признали виновным в административном правонарушении по статье о «нарушении требований к использованию радиочастотного спектра».

    Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела о распространении фейков о российской армии.

    *Включен Минюстом в реестр иностранных агентов

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