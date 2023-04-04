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    Показания Дарьи Треповой

    РПЦ попросила у Смольного здание церкви в Красном Селе

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    Православная церковь попросила Смольный передать ей здание церкви, которую построили на проспекте Ленина в Красном Селе. Это следует из заявления местного прихода, опубликованного на сайте комитета имущественных отношений.

    Здание храма, указано в документе, было построено в 2018 году, его площадь составляет 43,8 кв. метров. Заявление подал Приход храма святого праведного Симеона Богоприимца в Скачках.

    Храм расположен на проспекте Ленина, участок 123 — между улицами Бабушкина и Семеновской. Вероятно, здание является самостроем: в реестре разрешений на строительство, а также разрешений на ввод объекта в эксплуатацию отсутствует. Нет данных об этих документах. Тем не менее в заявлении указано, что с момента постройки в храме регулярно совершаются богослужения.

    По данным Росреестра, здание относится к собственности «Публично-правовых образований» — в данном случае города. Данные были внесены только в конце 2022 года.

    «Фонтанка» ранее писала, как РПЦ и Смольный реализуют схему по легализации церковных самостроев: чиновники не сносят такие объекты, а оформляют в городскую собственность. После чего здания «уходят» в пользование или в собственность приходов.

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