Летевший из Петербурга самолёт столкнулся с птицами в Самаре

Транспортное следствие заинтересовалось рейсом Санкт-Петербург — Самара, которому при посадке в аэропорту «Курумоч» мешали птицы.
Как сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР 4 апреля, препятствие возникло на пути самолёта, которой приземлился в самарском аэропорту накануне в 21:40 по местному времени. По данным онлайн-табло воздушной гавани, примерно в это время «Курумоч» принимал борт «Победы». На фото ведомства — борт той же авиакомпании.
«Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве. Следствие устанавливает все обстоятельства.
По данным Приволжской транспортной прокуратуры, «Боинг» «Победы», на борту которого находились 190 пассажиров, столкнулся с птицами на высоте в 1,5 тысячи метров. За эту зону аэропорт ответственности не несёт.