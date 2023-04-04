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    Летевший из Петербурга самолёт столкнулся с птицами в Самаре

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    Транспортное следствие заинтересовалось рейсом Санкт-Петербург — Самара, которому при посадке в аэропорту «Курумоч» мешали птицы.

    Фото: Центральное МСУТ СКР
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    Как сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР 4 апреля, препятствие возникло на пути самолёта, которой приземлился в самарском аэропорту накануне в 21:40 по местному времени. По данным онлайн-табло воздушной гавани, примерно в это время «Курумоч» принимал борт «Победы». На фото ведомства — борт той же авиакомпании.

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    «Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве. Следствие устанавливает все обстоятельства.

    По данным Приволжской транспортной прокуратуры, «Боинг» «Победы», на борту которого находились 190 пассажиров, столкнулся с птицами на высоте в 1,5 тысячи метров. За эту зону аэропорт ответственности не несёт.

    Фото: Центральное МСУТ СКР

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