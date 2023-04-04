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    Доллар и евро поставили рекорд за год

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    22 комментария

    На торгах на Мосбирже 4 апреля курс евро вырос в моменте до 86 рублей, а курс доллара — до 79 рублей. Последний раз такие курсы ЦБ устанавливал в прошлом апреле, 19 и 20 числа соответственно, напоминает РБК.

    За прошедший год доллар опустился до минимума в июне (51 рубль), а евро — в начале октября (52 рубля).

    Опрошенные агентством аналитики объясняли, что рубль слабеет из-за завершения налогового периода: крупные экспортеры меняли валюту на рубли для того, чтобы сделать выплаты в бюджет. Кроме того, рубль продолжает находиться под давлением торговых потоков с восстановлением импорта.

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