Доллар и евро поставили рекорд за год

На торгах на Мосбирже 4 апреля курс евро вырос в моменте до 86 рублей, а курс доллара — до 79 рублей. Последний раз такие курсы ЦБ устанавливал в прошлом апреле, 19 и 20 числа соответственно, напоминает РБК.



За прошедший год доллар опустился до минимума в июне (51 рубль), а евро — в начале октября (52 рубля).



Опрошенные агентством аналитики объясняли, что рубль слабеет из-за завершения налогового периода: крупные экспортеры меняли валюту на рубли для того, чтобы сделать выплаты в бюджет. Кроме того, рубль продолжает находиться под давлением торговых потоков с восстановлением импорта.

