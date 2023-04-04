Машину, упавшую в реку с моста, показывает сахалинское УГИБДД. В ней погибли трое

Три человека погибли в ночном ДТП на Сахалине 4 апреля. Об этом сообщает региональное УГИБДД в своём телеграм-канале.



Около 2 часов ночи в селе Красногорск (Томаринский район) у дома 1 по улице Ушакова Toyota Harrier пробила ограждение на мосту и опрокинулась в реку Айнская. По предварительным данным, 38-летний водитель не справился с управлением. Он скончался на месте, как и его пассажиры: 36-летний мужчина и 35-летняя женщина.

