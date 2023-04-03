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    На аукционе в Москве продадут вариант картины Шагала, хранящейся в Центре Помпиду

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    В Москве с 10 по 14 апреля пройдет аукцион «Первые имена» — по информации организаторов, это будут крупнейшие торги русским искусством с тех пор, как дома Christie’s и Sotheby’s перестали проводить тематические русские торги.

    Главным предметом аукциона станет работа Марка Шагала «Воскрешение» 1948 года — сообщается, что это предварительный вариант масштабного полотна, которое сегодня украшает Центр Жоржа Помпиду. Его эстимейт составляет 150 миллионов рублей.

    Марк Шагал «Воскрешение»
    Марк Шагал «Воскрешение»Фото: предоставлено организаторами аукциона
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    «Работа 1940-х годов даже для международного рынка — большая редкость, — объясняет руководитель портала ARTinvestment.RU Егор Молчанов. — Сейчас в продаже чаще можно найти произведения, которые были созданы в 1960–1970-х. Кроме того, это предварительный вариант масштабного полотна, которое сегодня украшает Центр Жоржа Помпиду, что придает работе особую ценность. Эта вещь достойна любого музея, она имеет сертификат Фонда Шагала».

    Среди других художников, чьи работы пустят с молотка, Иван Айвазовский, Виктор Васнецов, Исаак Левитан, Алексей Саврасов, Василий Суриков, Илья Репин, Николай Рерих, Кузьма Петров-Водкин и многие другие.

    Марк Шагал «Воскрешение»
    Марк Шагал «Воскрешение»Фото: предоставлено организаторами аукциона

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    АукционИскусствоМарк Шагал
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