На аукционе в Москве продадут вариант картины Шагала, хранящейся в Центре Помпиду

В Москве с 10 по 14 апреля пройдет аукцион «Первые имена» — по информации организаторов, это будут крупнейшие торги русским искусством с тех пор, как дома Christie’s и Sotheby’s перестали проводить тематические русские торги.



Главным предметом аукциона станет работа Марка Шагала «Воскрешение» 1948 года — сообщается, что это предварительный вариант масштабного полотна, которое сегодня украшает Центр Жоржа Помпиду. Его эстимейт составляет 150 миллионов рублей.

