«Я — армянин и горжусь этим». Михаил Галустян не опроверг получение гражданства Армении

Российский шоумен Михаил Галустян получил гражданство Армении. Об этом со ссылкой на слова самого Галустяна сообщил 2 апреля армянский портал News.am.

«Справедливость восторжествовала. Наконец-то я получил армянское гражданство», — заявил шоумен на презентации проекта жилого комплекса Parajanov Club House в Армении (цитата по News.am).

После публикации этих сообщений в российских СМИ Галустян сделал заявление во «ВКонтакте».

«СМИ всполошились по поводу того, что я получил гражданство Армении. Я — армянин и горжусь этим. Армения — моя историческая и этническая Родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией», — говорится в сообщении.



Также Михаил Галустян уточнил, что любит Россию и никуда не будет уезжать. «Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые», — добавил он.

