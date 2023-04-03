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    «Я — армянин и горжусь этим». Михаил Галустян не опроверг получение гражданства Армении

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    Российский шоумен Михаил Галустян получил гражданство Армении. Об этом со ссылкой на слова самого Галустяна сообщил 2 апреля армянский портал News.am.

    «Справедливость восторжествовала. Наконец-то я получил армянское гражданство», — заявил шоумен на презентации проекта жилого комплекса Parajanov Club House в Армении (цитата по News.am).

    После публикации этих сообщений в российских СМИ Галустян сделал заявление во «ВКонтакте».

    «СМИ всполошились по поводу того, что я получил гражданство Армении. Я — армянин и горжусь этим. Армения — моя историческая и этническая Родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией», — говорится в сообщении.

    Также Михаил Галустян уточнил, что любит Россию и никуда не будет уезжать. «Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые», — добавил он.

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