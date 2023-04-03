Фура пролетела поперек весь МКАД и врезалась в отбойник так, что груз улетел в машину на «встречке»

Тяжелая авария с участием большегруза произошла на московской кольцевой ночью 3 апреля. Водитель не выжил в жесткой встрече с бетонным отбойником.
В 1:48 на 39-м километре МКАД 49-летний водитель фуры Volvo врезался в разделительное ограждение, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. От удара из полуприцепа машины вылетел груз и повредил автомобиль Skoda. На видео с камеры наблюдения, опубликованном столичным департаментом транспорта, видно, как фуру заносит из правого ряда через все полосы прямо в бетонный разделитель и после удара на встречную полосу вылетает часть груза. В этот момент по левому ряду «встречки» как раз проезжает легковая.
В результате аварии водитель большегруза погиб на месте. Установление всех обстоятельств ДТП взяла на контроль прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы.