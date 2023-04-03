Близится начало навигации. «Мостотрест» рассказал, какие мосты разведут в Петербурге на неделе

В Петербурге завершается подготовка к началу навигации, которая стартует 10 апреля. На неделе с 3 по 8 апреля проведут технологические разводки девяти мостов на Неве и Малой Неве, а также продолжат перекрывать Биржевой, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».
В ночь с 3 на 4 апреля в Петербурге разведут:
- Володарский мост — с 2:00 до 5:45,
- мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
- Дворцовый мост — с 1:10 до 4:55,
- Тучков мост — с 2:00 до 4:55.
В ночь с 4 на 5 апреля:
- Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
- Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
- Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00.
В ночь с 5 на 6 апреля:
- мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
- Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
- Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
- Дворцовый мост — с 1:10 до 4:55,
- Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00,
- Гренадерский мост — с 1:30 до 4:30.
В ночь с 6 на 7 апреля:
- Володарский мост — с 2:00 до 5:45,
- мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
- Тучков мост — с 2:00 до 4:55,
- Гренадерский мост — с 1:30 до 4:30.
Продолжается капитальный ремонт Биржевого моста. Сейчас там ведутся работы на гидравлическом приводе. В связи с этим каждую ночь с 4 по 8 апреля переправа будет закрыта с 1:00 до 5:45.