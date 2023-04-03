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    Близится начало навигации. «Мостотрест» рассказал, какие мосты разведут в Петербурге на неделе

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    В Петербурге завершается подготовка к началу навигации, которая стартует 10 апреля. На неделе с 3 по 8 апреля проведут технологические разводки девяти мостов на Неве и Малой Неве, а также продолжат перекрывать Биржевой, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

    В ночь с 3 на 4 апреля в Петербурге разведут:

    • Володарский мост — с 2:00 до 5:45,
    • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
    • Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
    • Дворцовый мост — с 1:10 до 4:55,
    • Тучков мост — с 2:00 до 4:55.

    В ночь с 4 на 5 апреля:

    • Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
    • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
    • Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00.

    В ночь с 5 на 6 апреля:

    • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
    • Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
    • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
    • Дворцовый мост — с 1:10 до 4:55,
    • Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00,
    • Гренадерский мост — с 1:30 до 4:30.

    В ночь с 6 на 7 апреля:

    • Володарский мост — с 2:00 до 5:45,
    • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
    • Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
    • Тучков мост — с 2:00 до 4:55,
    • Гренадерский мост — с 1:30 до 4:30.

    Продолжается капитальный ремонт Биржевого моста. Сейчас там ведутся работы на гидравлическом приводе. В связи с этим каждую ночь с 4 по 8 апреля переправа будет закрыта с 1:00 до 5:45.

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