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    Дарью Трепову задержали

    Фальшивый трамвай на Испытателей остановил настоящие

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    Трамваям в Приморском районе Петербурга помешал автомобилист, «попутавший» дорогу. Он выехал на трамвайные пути, а покинуть их не смог.

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    «На Комендантской площади застрял новый вид трамвая», — шутят в телеграм-канале «Мегаполис». Судя по «Яндекс.Транспорту», стоят несколько вагонов на улице Ильюшина и на проспекте Испытателей.

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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», трамваи стояли с 11:33 до 11:51.

    Сегодня дорожное движение в Петербурге осложняет снег. С утра пробки были значительно выше обычного, и в начале дня повышенная загруженность сохраняется — 4–5 баллов против обычных для данного времени суток 3–4 по шкале «Яндекса».

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