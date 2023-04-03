Фальшивый трамвай на Испытателей остановил настоящие

Трамваям в Приморском районе Петербурга помешал автомобилист, «попутавший» дорогу. Он выехал на трамвайные пути, а покинуть их не смог.
«На Комендантской площади застрял новый вид трамвая», — шутят в телеграм-канале «Мегаполис». Судя по «Яндекс.Транспорту», стоят несколько вагонов на улице Ильюшина и на проспекте Испытателей.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», трамваи стояли с 11:33 до 11:51.
Сегодня дорожное движение в Петербурге осложняет снег. С утра пробки были значительно выше обычного, и в начале дня повышенная загруженность сохраняется — 4–5 баллов против обычных для данного времени суток 3–4 по шкале «Яндекса».