Блинкен позвонил Лаврову из-за задержанного американского журналиста и не только

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров поговорили по телефону. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.



В частности, речь шла о задержании и аресте подозреваемого в шпионаже журналиста издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича.

«Внимание Энтони Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации», — говорится в заявлении МИД.