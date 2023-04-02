Блинкен позвонил Лаврову из-за задержанного американского журналиста и не только

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров поговорили по телефону. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.
В частности, речь шла о задержании и аресте подозреваемого в шпионаже журналиста издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича.
«Внимание Энтони Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации», — говорится в заявлении МИД.
В ходе разговора Лавров также подчеркнул недопустимость нагнетания ажиотажа и попыток придать делу Гершковича политическую окраску. Глава Министерства иностранных дел России также напомнил Блинкену, что журналист был пойман с поличным.
«В ходе беседы затрагивались также некоторые актуальные вопросы двустороннего характера», — добавили в МИД России.
Журналист издания The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович был задержан 30 марта.
В тот же день он был арестован. Согласно заявлению ФСБ, журналист занимался шпионажем «в интересах американского правительства». Согласно российскому законодательству, Гершковичу грозит до
На задержание отреагировал президент США Джо Байден. Глава государства обратился к российскому правительству с фразой: «Освободите его».