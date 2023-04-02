Страшная петля. В здание Всемирного торгового центра 1 в Нью-Йорке ударила молния

Самое высокое здание в США — Башня Свободы, как называли ее раньше, или Всемирный торговый центр — принял на себя удар молнии 1 апреля. Подобное происходит довольно регулярно, но природное зрелище не оставляет равнодушных — особенно когда операторам удается запечатлеть причудливую петлю, которой изворачивается молния, или ее разветвленный огонь, напоминающий драконово дерево.
Видео: David Videosify / YouTube / Кадры предоставлены EarthCam
Всемирный торговый центр 1 — самое высокое здание не только в США, но и в Западном полушарии в целом. Оно было выстроено на участке, где располагались разрушенные в ходе теракта 11 сентября 2001 года башни-близнецы. Высота здания — 541 метр (со шпилем), она символична: 1776 футов напоминают о годе принятия Декларации независимости США. Строительство башни было завершено 10 мая 2013 года. Архитектор здания Дэвид Чайлдс.