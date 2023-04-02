СМИ сообщили, что ряд авиакомпаний вернули возможность оплаты российскими картами. «Фонтанка» проверила: всё немного не так

Ссылаясь на кол-центр
«Фонтанка» попробовала проверить возможность во всех трех упомянутых авиакомпаниях, позвонив в их кол-центры. С
По телефону
«Вы можете оплатить билеты или дополнительную услугу российской картой Visa, Mastercard либо «Мир» через наш кол-центр. С комиссией: если это дополнительные услуги — 1000 рублей сервисный сбор, 7% транзакция банка; если это авиабилеты, то сервисный сбор экономкласса составляет 2000 рублей, а бизнес-класс за 4000 и 7% транзакция банка», — ответили в кол-центре.
Действовать можно двумя способами. И даже сэкономить.
«Первый вариант — вы бронируете на сайте c отложенным платежом, связываетесь с нами, уточняете код бронирования, мы вам просчитываем сумму с комиссией, если сумма вас устраивает — мы высылаем вам ссылку на почту. Второй вариант — вы предоставляете нам все данные — полетные данные и данные пассажиров, мы бронируем в своей системе в рублях, сначала высылаем бронирование для проверки данных, после высылаем ссылку на оплату на почту. Если бронировать через нас, у нас в рублях бронируется, и с учетом того, что у нас без конвертации — иногда билеты выходят дешевле», — поделились лайфхаком сотрудники.
На вопрос о том, как давно появилась такая возможность, в компании ответили, что уже несколько лет:
«Мы давно работаем, оплату можно произвести через нас. Бывают ситуации, когда билеты приобретались через агентства, а оплата на сайте не проходит из-за того, что билет привязан к агентству. В таком случае к нам тоже обращались. И после того, как заблокировались российские карты на сайте, мы начали принимать оплату и авиабилетов».
А вот в «Эмирейтс» вопросу о возможности оплаты билетов российскими картами удивились.
«А где вы эту информацию увидели? Просто вы — второй человек, кто об этом спрашивает. У нас нет такой информации, мы не принимаем по-прежнему российские карты», — ответили по телефону кол-центра.