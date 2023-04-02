СМИ сообщили, что ряд авиакомпаний вернули возможность оплаты российскими картами. «Фонтанка» проверила: всё немного не так

Fly Dubai и Air Arabia возобновили прием российских Visa и MasterCard — сообщили 2 апреля РИА «Новости» со ссылкой на «Известия». В материале говорилось, что «несколько авиакомпаний Ближнего Востока возобновляют прием российских карт Visa и MasterCard, среди них Emirates, Air Arabia и Fly Dubai ».

Ссылаясь на кол-центр Air Arabia , журналисты сообщили, что для оплаты российской картой необходимо после бронирования обратиться в службу поддержки и получить ссылку для проведения операции, а платеж будет проходить через представителя авиакомпании в России. Правда придется заплатить сбор в размере 6 процентов.

«Фонтанка» попробовала проверить возможность во всех трех упомянутых авиакомпаниях, позвонив в их кол-центры. С Air Arabia дело зашло в тупик довольно быстро: по телефону с московским номером нашему корреспонденту дозвониться не удалось. 20 минут слушая странные звуки, напоминающие случайное срабатывание телефона в кармане идущего человека, чередующиеся с музыкой, как могли скрашивали ожидание, пока «все операторы заняты». Но терпения всё же не хватило: ни о каком номере в очереди или примерном времени ожидания информации не было.

По телефону Fly Dubai ответили сразу же — но предупредили, что разговор будет не с ними, а с их уполномоченным агентом на территории России Travel Management Group. Там «Фонтанке» подтвердили возможность нетрадиционных способов оплаты — правда, уточнив, что такие были уже несколько лет, то есть до введения санкций против российских банков. «Вы можете оплатить билеты или дополнительную услугу российской картой Visa, Mastercard либо «Мир» через наш кол-центр. С комиссией: если это дополнительные услуги — 1000 рублей сервисный сбор, 7% транзакция банка; если это авиабилеты, то сервисный сбор экономкласса составляет 2000 рублей, а бизнес-класс за 4000 и 7% транзакция банка», — ответили в кол-центре.

Действовать можно двумя способами. И даже сэкономить. «Первый вариант — вы бронируете на сайте c отложенным платежом, связываетесь с нами, уточняете код бронирования, мы вам просчитываем сумму с комиссией, если сумма вас устраивает — мы высылаем вам ссылку на почту. Второй вариант — вы предоставляете нам все данные — полетные данные и данные пассажиров, мы бронируем в своей системе в рублях, сначала высылаем бронирование для проверки данных, после высылаем ссылку на оплату на почту. Если бронировать через нас, у нас в рублях бронируется, и с учетом того, что у нас без конвертации — иногда билеты выходят дешевле», — поделились лайфхаком сотрудники.

На вопрос о том, как давно появилась такая возможность, в компании ответили, что уже несколько лет: «Мы давно работаем, оплату можно произвести через нас. Бывают ситуации, когда билеты приобретались через агентства, а оплата на сайте не проходит из-за того, что билет привязан к агентству. В таком случае к нам тоже обращались. И после того, как заблокировались российские карты на сайте, мы начали принимать оплату и авиабилетов».

А вот в «Эмирейтс» вопросу о возможности оплаты билетов российскими картами удивились.