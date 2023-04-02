Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели петербургской гимназистки в Приморском районе Петербурга. Ее сверстницу из Приморья ставят на ноги врачи, стало известно «Фонтанке» 1 апреля.
Бригада скорой забрала ее из гостиницы в Петровском переулке. По предварительной информации, поздним вечером пятницы она предприняла попытку уйти из жизни — насколько известно сотрудникам правоохранительных органов, не первую. Школьница приехала в Петербург из Приморского края, учится в шестом классе, специалистам психоневрологического диспансера она знакома.
Шестикласснице из Юнтолово помощь медиков уже не требовалась. Последний шаг она сделала накануне днем, оставив в квартире предсмертную записку. Тело девочки нашли под окнами высотки, где она жила вместе с отцом и матерью. С последней, по предварительным данным,
Попыток навредить себе девочка раньше не предпринимала. Ее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала.