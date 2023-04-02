Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели петербургской гимназистки в Приморском районе Петербурга. Ее сверстницу из Приморья ставят на ноги врачи, стало известно «Фонтанке» 1 апреля.



13-летняя пациентка поступила в детскую городскую больницу имени Филатова накануне во второй половине дня. Девочка, у которой врачи диагностировали острое отравление препаратами, находится в тяжелом состоянии.

Бригада скорой забрала ее из гостиницы в Петровском переулке. По предварительной информации, поздним вечером пятницы она предприняла попытку уйти из жизни — насколько известно сотрудникам правоохранительных органов, не первую. Школьница приехала в Петербург из Приморского края, учится в шестом классе, специалистам психоневрологического диспансера она знакома.