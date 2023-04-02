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    Шестиклассница совершила суицид на севере Петербурга. Еще одну спасали из отеля

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    Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели петербургской гимназистки в Приморском районе Петербурга. Ее сверстницу из Приморья ставят на ноги врачи, стало известно «Фонтанке» 1 апреля.

    13-летняя пациентка поступила в детскую городскую больницу имени Филатова накануне во второй половине дня. Девочка, у которой врачи диагностировали острое отравление препаратами, находится в тяжелом состоянии.

    Бригада скорой забрала ее из гостиницы в Петровском переулке. По предварительной информации, поздним вечером пятницы она предприняла попытку уйти из жизни — насколько известно сотрудникам правоохранительных органов, не первую. Школьница приехала в Петербург из Приморского края, учится в шестом классе, специалистам психоневрологического диспансера она знакома.

    Шестикласснице из Юнтолово помощь медиков уже не требовалась. Последний шаг она сделала накануне днем, оставив в квартире предсмертную записку. Тело девочки нашли под окнами высотки, где она жила вместе с отцом и матерью. С последней, по предварительным данным, 13-летняя гимназистка поссорилась незадолго до гибели.

    Попыток навредить себе девочка раньше не предпринимала. Ее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

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