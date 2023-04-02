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    Reutrers: На главном ядерном объекте КНДР зафиксирована повышенная активность

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    Спутниковые снимки показали повышенную активность на главном ядерном объекте КНДР. Речь идет о полигоне в Йонбёне и возможной подготовке к вводу в строй экспериментального ядерного реактора, сообщает 2 апреля Reutrers.

    Необычную активность показали спутниковые данные Вашингтонского аналитического центра. Согласно его данным, экспериментальный легководный реактор (ELWR) мощностью 5 МВт продолжает работать. Вокруг него начато строительство вспомогательного здания.

    На снимках со спутников также видны сбросы воды. По мнению аналитиков, это может быть связано с проверкой системы охлаждения.

    Кроме того, неподалеку началось новое строительство вокруг завода по обогащению урана.

    Активизация вокруг полигона в Йонбёне проходит на фоне совместных военных учений США и Южной Кореи. 28 марта Ким Чен Ын поручил увеличить производство материалов для ядерного оружия. Страна заявляет, развитие ядерного потенциала необходимо для защиты.

    Ядерная программа Северной Кореи

    В 1960-х годах КНДР заключила договоры с СССР о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии. Тогда же в Йонбёне начали строить исследовательский центр.

    В 1965 там установили произведенный в Советском Союзе реактор ИРТ-2000. Его мощность составляла 2 МВт.

    20 лет спустя, в 1985 году, КНДР вошла в Договор о нераспространении ядерного оружия, но вышла из него в 2003-м. Три года спустя страна впервые провела ядерные испытания успешно.

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