Reutrers: На главном ядерном объекте КНДР зафиксирована повышенная активность

Спутниковые снимки показали повышенную активность на главном ядерном объекте КНДР. Речь идет о полигоне в Йонбёне и возможной подготовке к вводу в строй экспериментального ядерного реактора, сообщает 2 апреля Reutrers.



Необычную активность показали спутниковые данные Вашингтонского аналитического центра. Согласно его данным, экспериментальный легководный реактор (ELWR) мощностью 5 МВт продолжает работать. Вокруг него начато строительство вспомогательного здания.

На снимках со спутников также видны сбросы воды. По мнению аналитиков, это может быть связано с проверкой системы охлаждения.