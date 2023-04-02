В Финляндии стартовали парламентские выборы

Избирательные участки в Финляндии открылись — стартовал основной этап выборов в парламент. Проголосовать можно будет с 09:00 до 20:00 по местному времени, сообщает Минюст страны.



На этих выборах за 200 мандатов борются 2024 кандидата от 22 партий. По результатам голосования будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр. Министерство юстиции отмечает, что предварительные результаты будут опубликованы сразу после того, как двери избирательных участков будут закрыты.

С 22 по 28 марта в Финляндии проходило предварительное голосование. В нем приняли участие 1,7 миллиона избирателей — 39,8 процента жителей страны. Это стало рекордом.