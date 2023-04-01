Бесплатно – и точка. Как «Зенит» собрал рекордную для эпохи Fan ID посещаемость на матче с «Уралом»

Футбольный клуб «Урал» без звезд и идущий на десятом месте вряд ли в другое время вызвал бы большой ажиотаж среди болельщиков «Зенита», тем более во времена Fan ID. Однако именно эта игра стала самой посещаемой в рамках РПЛ в 2023 году. Рассказываем и показываем, как это получилось.

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сходить на матчи «Зенита» теперь проще, чем когда-либо. По факту, потратиться нужно только на дорогу. Билеты может оформить любой желающий совершенно бесплатно. Достаточно вбить в поиске «ВКонтакте»: «зенит промокод» и получить десятки записей из различных пабликов и сообществ с рабочими кодами на 100-процентную скидку.



Аттракцион неслыханной щедрости на этом не заканчивается. По-прежнему, при входе на «Газпром Арену» выдают флаеры на бесплатное питание – сосиску в тесте и напиток. На матче 21 тура против «Урала» к «хлебу» добавили новых «зрелищ». И речь даже не о футболе.



Сектор D, на котором раньше находился фанатский Вираж и который раньше создавал ту самую уникальную атмосферу домашних матчей «Зенита», после ухода фанатов из-за бойкота Fan ID выглядел совсем грустно. Первые домашние матчи в 2023 году проходили почти в полной тишине. Клуб сначала пытался с этим справиться при помощи интершума и заранее записанных кричалок, но это было настолько очевидно и нелепо, что от этой идеи отказались. Было принято радикальное решение.

Незадолго до игры с «Уралом» в соцсетях появилось объявление о наборе так называемых «хелперов». Задачи ставились простые: находиться на «Газпром Арене» с 18 до 21 часа, смотреть матч и болеть за «Зенит». Особенно важным условием было наличие вокальных данных. Платили за это по 900 рублей. При отклике надо было обязательно указать ссылку на страницу «ВКонтакте», видимо, чтобы избежать проникновения в ряды «хелперов» нежелательного контингента. Например, журналистов. Так, например, на заявку корреспондента «Фонтанки» никто даже не ответил, хотя личная страница и была максимально очищена от ссылок на работу.



Среди знакомых нашлись те, кто прошел первый фильтр. Им написал человек, которого больше всего интересовали вокальные данные. К сожалению, дальше этим знакомым пройти не удалось. А вот зачем нужны были вокальные данные вскоре выяснилось. На канале OFNEWS появилось видео репетиции клубного гимна с участием зрителей, читавших текст по шпаргалке.



Но и это было еще не все. На бывшем фанатском Вираже смонтировали новую мультимедийную сцену, на которой планируется проводить перед каждым матчем концерты с участием популярных групп. На матче с «Уралом» таким коллективом стал GAYAZOV$ BROTHER$ с бессмертным хитом «Малиновая Лада».

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Но как только прозвучал стартовый свисток, сцена вместе со всем сектором преобразились еще больше. Как говорится, лучше один раз увидеть.



Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

Ну и конечно же те самые болельщики с вокальными данными исполнили гимн.



В итоге, если верить официальной статистике, на матче с «Уралом» удалось собрать рекордное для эпохи Fan ID количество зрителей – 27534.



Тем временем на поле футболисты «Зенита» старались сделать максимально все, чтобы удержать интригу до последних минут.



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Клаудиньо временами пытался в одиночку пройти всю оборону гостей из Екатеринбурга. Получилось красиво, но не результативно.



На 30 минуте издалека мощно приложился к мячу Вендел. Вратарь «Урала» Илья Помазун с трудом отбил его удар.



Спустя пару минут Андрей Мостовой отдал гениальный пас на Клаудиньо, тот прострелил на Кассьерру, но колумбийца накрыли защитники гостей и мяч лишь скользнул по внешней стороне сетки.



Футболисты «Зенита» на скамейке в это время попивали чай.



Моменты следовали друг за другом, но мяч упорно не шел в ворота.



В итоге победу «Зениту» принес вышедший на замену вместо Кассьерры Иван Сергеев, головой замкнувший подачу с правого флангу от Клаудиньо на 75-й минуте.



Сергеев же забил и второй гол на 86 минуте, поставив точку в матче, теперь уже ногой замкнув передачу Дугласа Сантоса с левого фланга.



Итог 2:0 в пользу «Зенита». Отрыв от идущих на втором и третьем местах «Ростова» и «Спартака» уже десять очков. Впереди у «Зенита» встреча с «Локомотивом», за который с недавних пор играет бывший футболист петербургской команды Артем Дзюба. Игра пройдет 9 апреля в Москве.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

