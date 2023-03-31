Из Невы подняли тело пропавшего начальника караула пожарной части

Сотрудник пожарной части Кировского района Ленобласти найден в Неве через три месяца после пропажи. В конце 2022 года мужчина оставил машину с ключами и документами на набережной.
Информация об обнаружении тела мужчины поступила 31 марта, сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти. Тело мужчины доставали из Невы в районе Кировска. На месте работала дежурная смена ПСО Шлиссельбург. Сейчас обстоятельства смерти выясняют сотрудники правоохранительных органов – им уже передано тело погибшего.
Спасателей вызывали на место происшествия около 14:00, сообщает 47news. Предварительно, речь идет о начальнике караула 131-й пожарной части ОГПС Кировского района Леноблпожспаса. Мужчине был 31 год. Опознали его по кольцу и татуировке. По предварительным данным, следов насилия на теле не обнаружено.
Мужчина пропал 19 декабря 2022 года. День спустя, 20 числа, у ДК на улице Набережной в Кировске обнаружили автомобиль с ключами и документами в салоне. Позже на льду Невы увидели прорубь.