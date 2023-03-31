Из Невы подняли тело пропавшего начальника караула пожарной части

Сотрудник пожарной части Кировского района Ленобласти найден в Неве через три месяца после пропажи. В конце 2022 года мужчина оставил машину с ключами и документами на набережной.



Информация об обнаружении тела мужчины поступила 31 марта, сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти. Тело мужчины доставали из Невы в районе Кировска. На месте работала дежурная смена ПСО Шлиссельбург. Сейчас обстоятельства смерти выясняют сотрудники правоохранительных органов – им уже передано тело погибшего.