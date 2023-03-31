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    Из Невы подняли тело пропавшего начальника караула пожарной части

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    Сотрудник пожарной части Кировского района Ленобласти найден в Неве через три месяца после пропажи. В конце 2022 года мужчина оставил машину с ключами и документами на набережной.

    Информация об обнаружении тела мужчины поступила 31 марта, сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти. Тело мужчины доставали из Невы в районе Кировска. На месте работала дежурная смена ПСО Шлиссельбург. Сейчас обстоятельства смерти выясняют сотрудники правоохранительных органов – им уже передано тело погибшего.

    Спасателей вызывали на место происшествия около 14:00, сообщает 47news. Предварительно, речь идет о начальнике караула 131-й пожарной части ОГПС Кировского района Леноблпожспаса. Мужчине был 31 год. Опознали его по кольцу и татуировке. По предварительным данным, следов насилия на теле не обнаружено.

    Мужчина пропал 19 декабря 2022 года. День спустя, 20 числа, у ДК на улице Набережной в Кировске обнаружили автомобиль с ключами и документами в салоне. Позже на льду Невы увидели прорубь.

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    Комментарии 1

    Гость31 Мар 2023 в 18:46
    кудато пропал дон дон.
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