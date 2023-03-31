Часть Дунайского проспекта перекроют в одну сторону до середины июля

Со 2 по 4 апреля вступают в силу новые ограничения движения в четырех районах Петербурга: Московском, Приморском, Колпинском и Пушкинском. В том числе добавят пробок на Дунайском проспекте.
С 3 апреля по 19 июля будет закрыто движение по Дунайскому проспекту в направлении от проспекта Космонавтов к улице Ленсовета, сообщает 31 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Проехать можно будет по «карману» вдоль четной стороны проспекта. Напомним, что на Дунайском установят временные ограждения. С 1 по 2 апреля проезд по этому участку ограничат.
На улице Решетникова от Сызранской улицы до тупика водителей потеснят ради строительства инженерных сетей. Ограничения будут действовать с 3 по 16 апреля.
С 3 по 5 апреля ограничат проезд Люботинскому проспекту от улицы Кондратенко до Иркутской улицы. Там продолжают прокладывать инженерные сети. Работы ведутся на участке Люботинского от улицы Кондратенко до Рощинской улицы и Иркутской улицы от Люботинского до Цветочной с 31 марта и должны завершиться 14 апреля.
В Приморском районе ограничения связаны с реконструкцией инженерных сетей. С 4 по 17 апреля ограничат движение по улице Академика Харитона от Орлово-Денисовского проспекта до улицы Летчика Паршина.
Самые продолжительные изменения стартуют в Колпино. С 3 по 14 апреля из-за размещения пешеходной галереи ограничат проезд по четной стороне проспекта Ленина от дома 62 до дома 54, а с 4 апреля 2023 года по 15 сентября 2024 года — у дома 60 по проспекту Ленина, на участке от улицы Танкистов до улицы Губина.
В Горелово новые ограничения стартуют сразу в двух местах. Со 2 по 3 апреля из-за прокладки газопровода перекроют движение по Набережной улице у дома 2 по Московской улице и по улице Ломоносова в направлении от Московской улицы к Набережной улице. Объехать можно будет по Московской и Авиационной улицам.
А с 4 по 13 апреля для строительства инженерных сетей закроют сквозной проезд по Дачной улице от Московской улицы до улицы Ломоносова. Объезд предусмотрен по Московской, Авиационной и Дачной улицам.