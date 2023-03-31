Часть Дунайского проспекта перекроют в одну сторону до середины июля

Со 2 по 4 апреля вступают в силу новые ограничения движения в четырех районах Петербурга: Московском, Приморском, Колпинском и Пушкинском. В том числе добавят пробок на Дунайском проспекте.



С 3 апреля по 19 июля будет закрыто движение по Дунайскому проспекту в направлении от проспекта Космонавтов к улице Ленсовета, сообщает 31 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Проехать можно будет по «карману» вдоль четной стороны проспекта. Напомним, что на Дунайском установят временные ограждения. С 1 по 2 апреля проезд по этому участку ограничат.