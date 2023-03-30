    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -4

    1 м/с, зап

    761мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.98eur83.49

    Движение по Дунайскому ограничат на выходные, а по Большому Сампсониевскому — на 2,5 года

    930
    обсудить

    Новые ограничения движения транспорта из-за различных работ вступают в силу в Петербурге с 1 апреля. Пробок добавят в Адмиралтейском, Выборгском и Московском районах.

    На улице Декабристов с 1 по 14 апреля ограничат проезд по участку от Лермонтовского проспекта до улицы Писарева, сообщает 30 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там продолжают прокладывать электрокабель. Работы, стартовавшие 17 февраля, затрагивают участок улицы Декабристов от набережной реки Пряжки до Лермонтовского проспекта, а также Английский проспект и улицу Союза Печатников. Продлятся они до 31 мая.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Гораздо более долгие ограничения — до 5 октября 2025 года — ждут участки Большого Сампсониевского проспекта от Гренадерской улицы до улицы Фокина и улицы Фокина от Выборгской набережной до Большого Сампсониевского. Там разместят пешеходную галерею. Объезд предусмотрен по маршруту: Большой Сампсониевский проспект, Евпаторийский переулок, Пироговская набережная.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    На выходные, с 1 по 2 апреля, ограничат проезд по Дунайскому проспекту от проспекта Космонавтов до улицы Ленсовета, включая перекресток с улицей Ленсовета. Водителей потеснят временные ограждения.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    На эти же два дня для строительства газопровода в Парголово перекроют движение по Кооперативной улице от улицы Вологдина до Донецкой улицы. Объехать участок можно будет по улице Вологдина, Ольгинской дороге и Донецкой улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close