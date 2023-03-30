Движение по Дунайскому ограничат на выходные, а по Большому Сампсониевскому — на 2,5 года

Новые ограничения движения транспорта из-за различных работ вступают в силу в Петербурге с 1 апреля. Пробок добавят в Адмиралтейском, Выборгском и Московском районах.
На улице Декабристов с 1 по 14 апреля ограничат проезд по участку от Лермонтовского проспекта до улицы Писарева, сообщает 30 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там продолжают прокладывать электрокабель. Работы, стартовавшие 17 февраля, затрагивают участок улицы Декабристов от набережной реки Пряжки до Лермонтовского проспекта, а также Английский проспект и улицу Союза Печатников. Продлятся они до 31 мая.
Гораздо более долгие ограничения — до 5 октября 2025 года — ждут участки Большого Сампсониевского проспекта от Гренадерской улицы до улицы Фокина и улицы Фокина от Выборгской набережной до Большого Сампсониевского. Там разместят пешеходную галерею. Объезд предусмотрен по маршруту: Большой Сампсониевский проспект, Евпаторийский переулок, Пироговская набережная.
На выходные, с 1 по 2 апреля, ограничат проезд по Дунайскому проспекту от проспекта Космонавтов до улицы Ленсовета, включая перекресток с улицей Ленсовета. Водителей потеснят временные ограждения.
На эти же два дня для строительства газопровода в Парголово перекроют движение по Кооперативной улице от улицы Вологдина до Донецкой улицы. Объехать участок можно будет по улице Вологдина, Ольгинской дороге и Донецкой улице.