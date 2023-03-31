Квинтет обманывал систему. Рассказываем, кто обвел интернет-гиганта на 20 миллионов

У находчивых аферистов из Петербурга, которые обманули агрегаторов такси на 20 миллионов рублей, обнаружилось вполне успешное прошлое, не связанное с криминалом. Один отметился на спортивном поприще и в России, и за границей.



47news присмотрелся к пятерке задержанных оперативниками управления по борьбе с киберпреступлениями в Петербурге за крупное мошенничество в сфере такси и нашел неожиданный спортивный след. Страницы в соцсетях подозреваемых оказались подчищены, однако полный тезка одного из них — Антон Янин — был воспитанником хоккейного «Динамо Петербург». В 2010 годах он играл вратарем. За этот же клуб играл и форвард Даниил Жарков. Он также успел повыступать за американский «Трай-Сити» и канадский «Бельвилль Буллз», а сейчас играет в казахстанском «Арлане». Оперативно связаться с представителями команды журналистам не удалось. Еще один задержанный, Алексей Звягин, занимался рекламой, digital-маркетингом и продвижением в соцсетях.