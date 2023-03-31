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    Квинтет обманывал систему. Рассказываем, кто обвел интернет-гиганта на 20 миллионов

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    У находчивых аферистов из Петербурга, которые обманули агрегаторов такси на 20 миллионов рублей, обнаружилось вполне успешное прошлое, не связанное с криминалом. Один отметился на спортивном поприще и в России, и за границей.

    47news присмотрелся к пятерке задержанных оперативниками управления по борьбе с киберпреступлениями в Петербурге за крупное мошенничество в сфере такси и нашел неожиданный спортивный след. Страницы в соцсетях подозреваемых оказались подчищены, однако полный тезка одного из них — Антон Янин — был воспитанником хоккейного «Динамо Петербург». В 2010 годах он играл вратарем. За этот же клуб играл и форвард Даниил Жарков. Он также успел повыступать за американский «Трай-Сити» и канадский «Бельвилль Буллз», а сейчас играет в казахстанском «Арлане». Оперативно связаться с представителями команды журналистам не удалось. Еще один задержанный, Алексей Звягин, занимался рекламой, digital-маркетингом и продвижением в соцсетях.

    Аферисты, используя уязвимости интернет-приложений по заказу такси, за полгода похитили более 20 миллионов рублей. Урон понесли «Яндекс» и его партнеры-агрегаторы, рассказали 47news в полиции. Злоумышленники регистрировали знакомых и малознакомых людей в качестве водителей и пассажиров такси, затем липовые клиенты заказывали машину в отдаленные районы Ленобласти, а когда якобы водитель принимал заказ, отказывались от поездки. Мобильные сервисы, согласно правилам, компенсировали «водителю» стоимость подачи машины. В общей сложности к мошеннической схеме были привлечены 34 человека из разных регионов. За вознаграждение они соглашались на использование своих данных для регистрации профилей таксистов в приложении.

    По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. Четверых задержанных отправили под домашний арест, одного отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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