Интернет-мошенники похитили больше 20 млн руб. с помощью приложений такси. Схема была простой

Больше 20 млн рублей смогли похитить интернет-мошенники в Петербурге с помощью уязвимостей приложений по заказу такси. Среди них было одно из самых популярных в России.
Подозреваемые регистрировали своих знакомых как водителей такси и оформляли на них аккаунты. Также создавались профили пассажиров. Как те, так и другие были подставными. Об этом 31 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
МВД МЕДИА
Схема работала так: в отдалённый район, например, Ленинградской области вызывалась машина, после чего имитировалась её подача. Впоследствии псевдоклиенты отказывались от поездки, и на аккаунт водителя приходила компенсация.
Были задержаны пятеро мужчин. Во время обысков по местам их проживания нашли и изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, банковские и SIM-карты и 700 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по четвёртой части 159 статьи УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Четверо фигурантов отправились под домашний арест, одному в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.