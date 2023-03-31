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    Интернет-мошенники похитили больше 20 млн руб. с помощью приложений такси. Схема была простой

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    Больше 20 млн рублей смогли похитить интернет-мошенники в Петербурге с помощью уязвимостей приложений по заказу такси. Среди них было одно из самых популярных в России.

    Подозреваемые регистрировали своих знакомых как водителей такси и оформляли на них аккаунты. Также создавались профили пассажиров. Как те, так и другие были подставными. Об этом 31 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    МВД МЕДИА

    Схема работала так: в отдалённый район, например, Ленинградской области вызывалась машина, после чего имитировалась её подача. Впоследствии псевдоклиенты отказывались от поездки, и на аккаунт водителя приходила компенсация.

    Были задержаны пятеро мужчин. Во время обысков по местам их проживания нашли и изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, банковские и SIM-карты и 700 тысяч рублей.

    Возбуждено уголовное дело по четвёртой части 159 статьи УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Четверо фигурантов отправились под домашний арест, одному в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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