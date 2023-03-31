Интернет-мошенники похитили больше 20 млн руб. с помощью приложений такси. Схема была простой

Больше 20 млн рублей смогли похитить интернет-мошенники в Петербурге с помощью уязвимостей приложений по заказу такси. Среди них было одно из самых популярных в России.



Подозреваемые регистрировали своих знакомых как водителей такси и оформляли на них аккаунты. Также создавались профили пассажиров. Как те, так и другие были подставными. Об этом 31 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

