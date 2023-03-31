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    Фура с водой проломила стену городской больницы в Миассе, разрушен кабинет физиотерапии

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    74.ru

    Груженая бутилированной водой фура протаранила здание больницы в городе Миассе в Челябинской области утром 31 марта. К счастью, в кабинете, который разрушил грузовик, в этот момент никого не было. Но без пострадавших ДТП не обошлось.

    В 7:50 по местному времени (5:50 мск) грузовик КАМАЗ, перевозивший бутыли с водой, при отказе тормозов столкнулся на правом изгибе дороги с KIA Rio, сообщили 74.RU в ГИБДД Миасса. Затем фура вылетела с проезжей части и врезалась в здание городской больницы №1 на Пролетарской улице, 20, после чего кабина КАМАЗа загорелась. В результате ДТП пострадала девушка, управлявшая «КИА».

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    Грузовик разрушил часть стены больницы. Пострадал кабинет физиотерапии, рассказали в группе горбольницы №1 Миасса «Вконтакте». «Повреждена система отопления, уничтожена часть оборудования кабинета. Сейчас персонал и посетители эвакуированы, отключено отопление, электричество. Кабина пробила проем между окнами. Ее еще не извлекали», — говорится в сообщении. Последствия аварии станут понятны после того, как грузовик уберут и специалисты дадут заключение, можно ли дальше эксплуатировать здание.

    74.ru

    По словам читателя 74.RU, это уже не первый такой случай. «Трижды была разрушена поликлиника из-за таких аварий. Но этот участок дороги по-прежнему не укреплен ничем. Повезло, что сегодня у физиотерапевтов не процедурный день, а сами доктора в этот момент ушли пить чай в другую комнату. Обычно в это время кабинет работает», — рассказал очевидец.

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