Фура с водой проломила стену городской больницы в Миассе, разрушен кабинет физиотерапии

Груженая бутилированной водой фура протаранила здание больницы в городе Миассе в Челябинской области утром 31 марта. К счастью, в кабинете, который разрушил грузовик, в этот момент никого не было. Но без пострадавших ДТП не обошлось.

В 7:50 по местному времени (5:50 мск) грузовик КАМАЗ, перевозивший бутыли с водой, при отказе тормозов столкнулся на правом изгибе дороги с KIA Rio, сообщили 74.RU в ГИБДД Миасса. Затем фура вылетела с проезжей части и врезалась в здание городской больницы №1 на Пролетарской улице, 20, после чего кабина КАМАЗа загорелась. В результате ДТП пострадала девушка, управлявшая «КИА».

Грузовик разрушил часть стены больницы. Пострадал кабинет физиотерапии, рассказали в группе горбольницы №1 Миасса «Вконтакте». «Повреждена система отопления, уничтожена часть оборудования кабинета. Сейчас персонал и посетители эвакуированы, отключено отопление, электричество. Кабина пробила проем между окнами. Ее еще не извлекали», — говорится в сообщении. Последствия аварии станут понятны после того, как грузовик уберут и специалисты дадут заключение, можно ли дальше эксплуатировать здание.